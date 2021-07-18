史瓦帝尼、海地邦交生變？　外交部揭台灣當前國際處境

▲外交部長吳釗燮。（資料照／外交部提供）



記者陶本和／台北報導

我國友邦史瓦帝尼、海地外傳邦交生變，外交部18日表示，國際間「台灣模式」已建立口碑，台史建交53年，邦誼穩固，民生合作計畫也深獲肯定；而海地方面，在其總統摩依士（Jovenel Moïse）遇刺後，將持續關注情勢發展。

對於有媒體報導指稱，史瓦帝尼與海地的邦交可能生變一事，外交部18日表示，我國外交處境艱難， 國人皆能理解，而鞏固邦交是長期且有延續性的重要外交工作，這也是朝野主要政黨的共識。

外交部表示，我國歷任政府工作重點雖略有不同，也都持續透過互惠互利的合作，並在外交部同仁及第一線大使館及技術團同仁努力下，積極鞏固及深化我國與包括史瓦帝尼及海地等友邦的關係，並彰顯我國直接嘉惠友邦人民的協助模式。

外交部強調，在國際間「台灣模式」已漸建立口碑，也有多國與我國討論可能合作模式，且長期爭取跨黨派支持的努力，不會因爲中國、假訊息的複合式挑戰，或特定媒體眾所周知的立場而改變。

對於史瓦帝尼的邦誼，外交部表示，台史建交至今53年，邦誼穩固，相關有利民生的合作計畫，深獲史國各界高度肯定及歡迎；而我國將偕同重要國際友人，持續與史國政府深化合作，協助史國早日自近期動亂事件重建復原，恢復和平與穩定。

此外，在海地方面，外交部表示，海地政府在摩依士（Jovenel Moïse）總統於7月7日遇刺後，目前正在全力緝兇，並結合各界力量，渡過當前挑戰；身為海國的長期堅定友邦，我國持續密切注意相關情勢發展，並將結合理念相近國家，協助海地人民生活早日恢復正常。