俄羅斯「新隱形戰機」代號Checkmate　莫斯科航展曝光

▲俄羅斯研發代號Checkmate的新隱形戰機。(圖/翻攝自Willy Dequid twitter)



記者林彥臣/綜合報導

俄羅斯聯合航空製造公司(United Aircraft Corporation,UAC)旗下蘇霍伊公司(Sukhoi Company)在今年7月 20~25 日之間舉行的莫斯科航展正式曝光代號為 Checkmate(將軍、死棋)的新隱形戰機,不過在航展舉行的前一天,已有網友搶先曝光Checkmate的外型,並在推特上發布。

根據《富比士》(Forbes)報導,Checkmate屬於單引擎第五代戰機,是一種小型、高機動性且具備高度匿蹤性能的多用途戰機,有許多特徵可以觀察出它的高度匿蹤性,包括一個無分流的進氣口,可以遮擋戰機最有可能反射雷達波的部分,也就是渦輪發動機。

Here it is the #Sukhoi LTS "#CheckMate" pic.twitter.com/7UJWHMYSS6