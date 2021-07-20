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俄羅斯「新隱形戰機」代號Checkmate　莫斯科航展曝光

▲▼俄羅斯研發代號Checkmate的新隱形戰機。（圖／翻攝自Willy Dequid twitter）

▲俄羅斯研發代號Checkmate的新隱形戰機。（圖／翻攝自Willy Dequid twitter）

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯聯合航空製造公司（United Aircraft Corporation，UAC）旗下蘇霍伊公司（Sukhoi Company）在今年7月 20~25 日之間舉行的莫斯科航展正式曝光代號為 Checkmate（將軍、死棋）的新隱形戰機，不過在航展舉行的前一天，已有網友搶先曝光Checkmate的外型，並在推特上發布。

根據《富比士》（Forbes）報導，Checkmate屬於單引擎第五代戰機，是一種小型、高機動性且具備高度匿蹤性能的多用途戰機，有許多特徵可以觀察出它的高度匿蹤性，包括一個無分流的進氣口，可以遮擋戰機最有可能反射雷達波的部分，也就是渦輪發動機。

《富比士》也提到， Checkmate除了潛在成本之外的最大負擔，就是容量明顯有限的油箱，將會因此導致作戰半徑大幅縮短。

《詹氏防務週刊》（Janes Defence Weekly）則指出，雖然目前露出的影像，沒有仔細介紹戰機的功能配置，不過似乎暗示了出口的目標，應該是鎖定阿根廷、 印度、越南、阿聯大公國等。

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