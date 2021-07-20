東奧國手抵日！謝長廷PO照「感動接機」…網洗版拜託這件事

▲謝長廷迎接東奧選手。（圖／翻攝自Facebook／謝長廷，下同）

記者閔文昱／綜合報導

東奧即將開幕，台灣國手19日從松山機場搭乘包機赴日。駐日代表謝長廷也親自到場接機，並準備簡餐、支援翻譯、入住等相關手續，期望選手能早點休息，在比賽場上有好的表現，不過因國手「全搭經濟艙」事件持續延燒，不少網友也紛紛湧入謝長廷臉書喊話，「請大使好好照顧選手與教練，至於坐商務艙的隨行官員叫他們滾旁邊去。」

謝長廷19日到機場迎接東京奧運中華代表隊，並在臉書表示，看到台灣的選手走出來，大家不自覺興奮的叫出聲來，不過因奧運在疫情的壓力下舉行，所以僅保持安全距離揮手致意，另外，因時間晚了，代表處特別為他們準備簡餐，並支援翻譯，入住等相關手續，「希望選手早點休息，保持體力，在比賽場上有好的表現！」

文章一曝光，許多網友紛紛大讚，「好感動，謝謝大使給選手帶來溫暖與支援」、「大使您非常用心去迎接我們的國乎。台灣加油」、「謝謝大使與駐日代表處」、「好感動的一幕！台灣選手加油，也預祝東京奧運順利！圓滿成功」、「謝謝大使的善意協助及大使館全員的協助相信一定有好成績！感恩您」、「台灣隊加油」。

針對國手搭經濟艙，而官員卻坐商務艙前往日本，不少網友也留言喊話，「選手拜託你們多多照顧」、「請大使好好照顧選手與教練，希望這次有專人照顧到選手們的飲食，至於坐商務艙的隨行官員叫他們滾旁邊去」、「請大使關心一下選手入住的旅館」、「高官有吃的住的比選手好」、「謝大使和駐日外交人員台灣的選手拜託您們照顧了」。

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