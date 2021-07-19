快訊／戴資穎擠經濟艙！奧運包機「商務艙36人」名單曝光

▲世界球后戴資穎。（圖／記者湯興漢攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

2020東京奧運中華代表隊19日統一包機，世界球后戴資穎無預警被分配到經濟艙，引起社會譁然，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌都接連道歉。如今，2020東京奧運中華代表隊搭乘的A330空中巴士商務艙名單也隨之曝光。

「好懷念長榮航空，可以搭商務艙」世界球后戴資穎在IG上抱怨，讓網友認為重要的奧運選手除了得不到應有的待遇之外，且蔡英文2016年也曾承諾會給選手商務艙待遇。

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對此，蔡英文19日晚間也在臉書發文道歉，「沒想到，為了落實防疫、讓選手們獲得更充分照顧的包機，在座位分配上，卻沒有妥善安排。選手們不但無法和過去一樣搭乘商務艙，事先也沒有得到完整的資訊。我認為這樣實在不夠細心和貼心。讓代表台灣拚戰的選手們感受不佳，我非常遺憾。」

▲總統蔡英文針對未做到承諾而道歉。(圖／記者張克銘攝)



針對過去的承諾，蔡英文說，「我曾經承諾過，參加重要國際賽事的選手和教練，要以搭乘商務艙為原則。對於因為防疫需求，改變了做法，卻又沒有事先充分說明的情況，我必須要表達歉意。」

「我要再講一次：接下來，請代表團的行政和後勤團隊，盡最大努力安排選手、教練搭乘商務艙。若真的因為防疫因素無法安排，也請事先充分溝通說明，取得共識。選手們為了國家，背負著壓力和防疫要求參加奧運，多一分細心和貼心，這是我們應該做的。」

商務艙名單如下：



團長 林鴻道

總領隊 蔡辰威

中華奥會秘書長 李玉芳

副總領隊 洪志昌(體育署副署長)

顧問 藍坤田(體育署組長)

顧問 李文彬(國家運動訓練中心執行長)

柔道隊教練 劉文等

跆拳道總教練 劉祖蔭

游泳隊總教練 李澄峯

射擊隊教練 郭孟熙

射擊隊教練 田兆枝

划船隊教練 謝茂松

網球隊教練 詹元良

體操隊總教練 林育信

體操隊教練 翁士航

體操隊教練 蔡恆政

舉重隊總教練 林敬能

舉重隊教練 黃達德

射箭隊總教練 林政賢

射箭隊教練 倪大智

射箭隊教練 劉展明

羽球隊總教練 蔡佳欣

羽球隊教練 賴建誠

羽球隊教練 樂勁

桌球隊總教練 許榮展

桌球隊教練 蔣澎龍

拳擊隊總教練 柯文明

拳擊隊教練 曾自強

拳擊隊教練 劉宗泰

隊醫 林瀛洲

隊醫 林聖章

物理治療師 趙遠宏

支援作團防疫協調官 張煥禎

支援工作團醫師 周文毅

支援作團醫師 郭純恩

支援工作團團員 劉慶文(國家運動訓練中心副執行長)

▼商務艙名單如下。（圖／王婉諭辦公室提供）

