才剛下車！新郎+3伴娘被綁電線杆「樹枝鞭打」　鄉下特殊習俗曝光

▲新郎和3名伴娘被綁在電線桿上鞭打，新郎表示很尷尬，當希望能延續下去。（圖／翻攝自沸點視頻）

圖文／CTWANT

許多民眾舉辦婚禮時，為了讓現場氣氛更為熱鬧，通常伴娘群皆會策劃關卡來考驗新郎迎娶的決心，但凡事還是點到為止即可，若傷了彼此和氣可就本末倒置了。中國四川一對新人在迎娶時，因應當地風俗，竟將新郎與伴娘綁在電線桿上鞭打，令人傻眼。

根據《沸點視頻》報導，瀘州市一對新人在17日舉行婚禮，正當新郎坐車前往新娘家中時，才剛抵達目的地，新郎就被請下車，隨即與3名伴娘一起被人用膠帶綑綁在電線桿上，周遭的人還不斷起哄，現場氣氛相當熱鬧。

新郎與被綁在電線桿上的3名伴娘，臉上神情則略顯尷尬，「當時感覺有一點尷尬，他們打得我好痛啊！我想還手啊！」隨後新郎又補充道，「這是我們當地的一種習俗，也是我們大家年輕人想熱鬧一下，肯定延續下去比較好啊！」

新聞曝光後，不少網友紛紛表示，「婚鬧不是風俗，是惡俗」、「猜測新郎官的意思是，不延續下去沒辦法報仇」、「這風俗不值得提倡」、「結婚大家帥帥氣氣、漂漂亮亮的不好嗎」、「這挺危險的吧！畢竟是電線桿」、「惡俗的就應該抵制，被取消。」

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