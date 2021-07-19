他辭職讀博士「黨產遭凍」獎學金只領一半　國民黨判賠130萬

▲國民黨挨告稱黨產遭凍給不出獎學金，法院一審判賠130萬元，現已上訴二審。（圖，國民黨中央黨部／記者林敬旻攝）

記者羅志華／台北報導

黃姓男子於2014年申請國民黨「中山獎學金」，雙方於2016年簽約，約定黃男提交研究計畫、完成學業，國民黨給付260萬元獎學金，但國民黨在給了130萬元後，向黃男表示因黨產遭凍，剩下130萬給不出來，經黃男提告，日前台北地院判國民黨應補給130萬元獎學金，國民黨不服、上訴二審。

黃男表示，他以為國民黨會按契約給付獎學金，於2015年間辭去銀行小主管職務，到澳洲攻讀博士學位，不料直到2019年學業完成後，國民黨皆以黨產遭凍為由，不願給付剩餘的130萬元，而與他差不多時期申請獎學金的人，後續都已領到完整款項，且國民黨即使黨產被凍，也依舊能動用政治獻金帳戶、應有給付能力。

國民黨表示，黨產遭凍後，無力再支付獎學金，只好撤銷原本對黃男的贈與契約，且黃男沒依約加入國民黨聯誼會，也沒加入黨部服務，這些都違反了獎學金契約的約定。

法院認為，黃男已加入國民黨、也參加了聯誼會，而國民黨曾於2016年10月間，請黃男妥善保存相關申請補助的資料，等國民黨財務能正常運作時，再予補發，黃男在等待期間，也持續向承辦人員提出近況報告、出示畢業證書，顯然已符合申請獎學金的條件，國民黨應依約給付。

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