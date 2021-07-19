　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

他辭職讀博士「黨產遭凍」獎學金只領一半　國民黨判賠130萬

▲國民黨中央黨部將搬離八德路，新址選定台北杭州南路與智庫共用。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨挨告稱黨產遭凍給不出獎學金，法院一審判賠130萬元，現已上訴二審。（圖，國民黨中央黨部／記者林敬旻攝）

記者羅志華／台北報導

黃姓男子於2014年申請國民黨「中山獎學金」，雙方於2016年簽約，約定黃男提交研究計畫、完成學業，國民黨給付260萬元獎學金，但國民黨在給了130萬元後，向黃男表示因黨產遭凍，剩下130萬給不出來，經黃男提告，日前台北地院判國民黨應補給130萬元獎學金，國民黨不服、上訴二審。

黃男表示，他以為國民黨會按契約給付獎學金，於2015年間辭去銀行小主管職務，到澳洲攻讀博士學位，不料直到2019年學業完成後，國民黨皆以黨產遭凍為由，不願給付剩餘的130萬元，而與他差不多時期申請獎學金的人，後續都已領到完整款項，且國民黨即使黨產被凍，也依舊能動用政治獻金帳戶、應有給付能力。

國民黨表示，黨產遭凍後，無力再支付獎學金，只好撤銷原本對黃男的贈與契約，且黃男沒依約加入國民黨聯誼會，也沒加入黨部服務，這些都違反了獎學金契約的約定。

法院認為，黃男已加入國民黨、也參加了聯誼會，而國民黨曾於2016年10月間，請黃男妥善保存相關申請補助的資料，等國民黨財務能正常運作時，再予補發，黃男在等待期間，也持續向承辦人員提出近況報告、出示畢業證書，顯然已符合申請獎學金的條件，國民黨應依約給付。

我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
快訊／暴雨彈襲高雄！各區傳積淹水災情　畫面曝光
高雄國家級警報！超猛豪雨彈夜襲狂轟雷　屏東也發大雨特報
戴資穎搭經濟艙引公憤　她急調專機名單揪「商務艙長官」
獨／打莫德納副作用？　女醫曝5個案：尿不出來
烟花颱風卡「三角關係」　1關鍵恐更接近台灣
他預言解封後將發生「1件事」！　呼籲政府：下令降半旗
不爽戴資穎搭經濟艙　網灌爆潘文忠臉書怒開嗆
6都疫苗剩餘量曝光！莫德納「高雄剩最多」　新北AZ還有23.
「快來救我！」海地總統最後對話曝　關鍵10分鐘都沒人來
陳政聞被罰了！牡丹灣villa群聚吃鍋喝酒　15人名單出爐各

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／暴雨彈襲高雄！各區紛傳積淹水災情　騎士驚險涉水下班　

獨／OL嗆倒竹聯大哥！性侵逃22年不起訴　北捷「貼臀扭動」下場曝

不爽她跟老公曖昧！臉書附照片留言：那麼胖的小三...正宮判拘20天

騎車爆衝突怒打騎士　民眾好心勸架...噁男「挖糞塗抹」代價出爐

他辭職讀博士「黨產遭凍」獎學金只領一半　國民黨判賠130萬

快訊／打完莫德納4天！北市男陳屍日租套房　身體已僵硬

快訊／苗栗祥越興業「液態氨鋼瓶爆炸」！釀1死2傷…員工傷勢曝光

快訊／台南175線紅葉隧道口落石坍方　關仔嶺往水火同源管制中

快訊／高雄輕軌又遭撞　半年第7起！列車頭保險桿斷裂

台中大坑傳「雷擊意外」！警消飛奔上山…見2女嚇到滑倒摔斷牙

女外送員送餐遭嗆「花錢是大爺」　被逼下跪道歉！吞負評停權14天

「吳先生，這次，是決戰」　都美竹槓吳亦凡「吳籤」：24小時退出娛樂圈

假車禍真碰瓷！趁轎車開門衝出　騎士手敲車門...下秒在前方自摔

三級警戒悶壞了！他花40萬買馬 每天爽騎90分鐘放風解悶超拉風

2歲女童見爸開車返家興奮迎接！疑闖視線死角...慘遭父輾過身亡

日本白貓佛系面對電動逗貓棒　淡定被掃臉...呆滯神情超厭世

帥氣小鮮肉教你彈力帶練肌肉❤ 超洗腦口訣靦腆問「想要這個？」

天降魚兒！運輸機12層樓高空放生　水彈炸下「數萬隻鱒魚」珍貴影片曝

最萌的負擔！揪毛孩「微運動挑戰」　吉娃娃vs.哈士奇深蹲：天堂地獄

桃園男後車廂藏滿「告白氣球」　欲販毒完示愛...意外遭警開箱！

快訊／暴雨彈襲高雄！各區紛傳積淹水災情　騎士驚險涉水下班　

獨／OL嗆倒竹聯大哥！性侵逃22年不起訴　北捷「貼臀扭動」下場曝

不爽她跟老公曖昧！臉書附照片留言：那麼胖的小三...正宮判拘20天

騎車爆衝突怒打騎士　民眾好心勸架...噁男「挖糞塗抹」代價出爐

他辭職讀博士「黨產遭凍」獎學金只領一半　國民黨判賠130萬

快訊／打完莫德納4天！北市男陳屍日租套房　身體已僵硬

快訊／苗栗祥越興業「液態氨鋼瓶爆炸」！釀1死2傷…員工傷勢曝光

快訊／台南175線紅葉隧道口落石坍方　關仔嶺往水火同源管制中

快訊／高雄輕軌又遭撞　半年第7起！列車頭保險桿斷裂

台中大坑傳「雷擊意外」！警消飛奔上山…見2女嚇到滑倒摔斷牙

專家帶路！汐止兩大商圈正夯　輕鬆入手千萬首購宅

婚鬧太過！同三伴娘被捆電線桿　新郎笑回一句網開罵

快訊／國家級警報狂響！大雷雨即時訊息　超粗雨彈狂炸高雄

合庫逾10名成員前進東奧！　戴資穎教練也在內

快訊／暴雨彈襲高雄！各區紛傳積淹水災情　騎士驚險涉水下班　

大谷翔平內角低球撈成全壘打 　像PGA冠軍森川柯林在揮桿

高端疫苗通過EUA　分析師：股價將迎短暫利多「慶祝行情」！

買房被當「盤子」？同總價坪數卻有大小差　價差藏在細節裡

棕櫚灘豪宅供不應求！　開發商撒24億買島嶼拚轉手：人生難得一遇

高端疫苗通過緊急使用授權　陳椒華「深感遺憾」要求公開審查紀錄

超商大夜遇七爺八爺！收銀機「多一疊冥紙」　監視器曝…驚對空氣結帳

社會熱門新聞

即／高雄男打莫德納後猝死　解剖結果出爐

人妻外遇曝光　鹹濕對話竟是小王前妻蒐證的

打莫德納8小時後猝死！高大成喊：政府不要怕賠償

夫妻都空軍…拚第3胎生女兒卻意外輾斃！爸相驗見屍心碎

虎頭山步道赫見雙屍！夫妻失聯一周成白骨

39歲男喊「不想中斷學事業」拒服兵役　下場慘爆

高雄夫妻成惡火焦屍　里長曝近況

一二樓餐廳都借客人吃鍋喝酒　牡丹灣Villa開罰6萬

快訊／打完莫德納4天！北市男陳屍日租套房

三重男絕望停車場上吊　妻見屍哭斷腸

男大生愛上女教練　未婚夫不是他

高雄氣爆雙屍驚爆他殺！高大成曝關鍵

即／祥越興業疑化學氣體外洩！　「1灼傷1命危」搶救中

高雄男打莫德納猝死　妻曝：老公允杯要剖解

更多熱門

相關新聞

楊志良vs陳建仁　疫情下人性對照

楊志良vs陳建仁　疫情下人性對照

最近有兩位國產疫苗受試者登上新聞版面，第一位是前衛生署長楊志良，另一位則是前副總統陳建仁。楊志良為了保護自己而選擇施打AZ，雖然引來嘲諷跟批評，但把國產疫苗測試看得比自己更重要的人，我想是寥寥無幾。陳建仁正好是其中之一。

柯擬舉債自購疫苗　獲國民黨團支持

柯擬舉債自購疫苗　獲國民黨團支持

國內疫苗夠了？　國民黨：張忠謀一句話戳破蔡英文謊言

國內疫苗夠了？　國民黨：張忠謀一句話戳破蔡英文謊言

國民黨4縣市買疫苗遭中央打槍　侯友宜聲援：趕快提高覆蓋率

國民黨4縣市買疫苗遭中央打槍　侯友宜聲援：趕快提高覆蓋率

陳時中不給藍營縣市買疫苗　國民黨：逢藍必反

陳時中不給藍營縣市買疫苗　國民黨：逢藍必反

關鍵字：

國民黨中山獎學金黨產凍結

讀者迴響

熱門新聞

印度神童新預言　點名「台灣」有1點要注意

網紅「2千字罪狀文」決戰吳亦凡　性癖好曝光

不想努力了！鯊魚被捕拒放生狂吃自助餐

估7縣市陸警　有機會放颱風假？他給答案

5生肖、4星座有望中威力彩！最旺方位、時辰一次看

國發會推振興擬再發三倍券　瞄準餐飲、零售、旅宿、藝文4產業

即／高雄男打莫德納後猝死　解剖結果出爐

外送員被逼下跪道歉還遭停權　平台回應

即／10天開過6次房　台中家教男爽玩雙北9大地區

10天連結6次　台中家教男恐怖足跡黑數曝

義享天地深夜宣布：7／19閉店1天

吳淡如北海道置產「一覺醒來卻被拆了」

吳亦凡GG！官媒「怒切割」品牌也急解約

蕾菈把「酸民惡評」寫身上！霸氣反過來轟爆

戴資穎上機才知搭經濟艙　戴爸：被騙很不舒服

更多

最夯影音

更多
女外送員送餐遭嗆「花錢是大爺」　被逼下跪道歉！吞負評停權14天

女外送員送餐遭嗆「花錢是大爺」　被逼下跪道歉！吞負評停權14天
「吳先生，這次，是決戰」　都美竹槓吳亦凡「吳籤」：24小時退出娛樂圈

「吳先生，這次，是決戰」　都美竹槓吳亦凡「吳籤」：24小時退出娛樂圈

假車禍真碰瓷！趁轎車開門衝出　騎士手敲車門...下秒在前方自摔

假車禍真碰瓷！趁轎車開門衝出　騎士手敲車門...下秒在前方自摔

三級警戒悶壞了！他花40萬買馬 每天爽騎90分鐘放風解悶超拉風

三級警戒悶壞了！他花40萬買馬 每天爽騎90分鐘放風解悶超拉風

2歲女童見爸開車返家興奮迎接！疑闖視線死角...慘遭父輾過身亡

2歲女童見爸開車返家興奮迎接！疑闖視線死角...慘遭父輾過身亡

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面