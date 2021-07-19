吃下去就代誌大條！妹子煮蛤蜊「蹦出1顆」　網歪樓：它的心臟支架

▲蛤蜊吐螺絲。（圖／翻攝自爆怨2公社）



記者黃可昀／綜合報導

料理蛤蜊前要先泡鹽水吐沙，曾經有人咬到蛤蜊內有2顆白色「珍珠」，但其實蛤蜊內部沒有珍珠層，所以不可能會出現珍珠，那是小砂石跑進去殼內，蛤蜊分泌碳酸鈣把它包起來形成白色硬物，讓人以為是珍珠。然而這名女子的經歷更誇張，她吃到的蛤蜊竟然不是吐珍珠，而是吐螺絲！

一名女子在臉書社團「爆怨2公社」表示，昨天心血來潮煮蛤蜊來吃，結果其中1顆冒出不明硬物，拿出來仔細看竟然是顆螺絲，且底部還有些微生鏽現象，看起來已經有點歷史痕跡，奇怪的是蛤蜊吐沙時沒看到這顆螺絲，煮熟開殼後才冒出來，很納悶這顆螺絲到底是怎麼跑進去的，「哇勒！不吐珍珠就算了！吐螺絲是哪招？」

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▲網友也很好奇螺絲怎麼跑進去蛤蜊裡的。（圖／翻攝自爆怨2公社）



網友紛紛笑回，「蛤蜊緊張到吃螺絲啦」、「專業買海鮮的角度跟你老實說，裡面石頭包沙包泥巴我有看過，包螺絲的我第一次看到耶」、「重點是…他的蛤肉竟然是蒜頭」、「這是它的心臟支架吧...」、「水電工蛤蜊」、「重金屬含量高到可以自己製造螺絲」。

許多人指出，螺絲大小看起來像是鍋蓋或是鍋子把手的零件，原PO可能在烹煮或泡水時不小心掉進去，應檢查看看家中鍋具是否有缺螺絲，「是不是鍋蓋上的螺絲掉下來」、「有檢查過廚房工作台抽油煙螺絲有沒有掉嗎」、「看起來像鍋子手把上的螺絲捏」。