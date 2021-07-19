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宅食經濟大勢！不只蔬菜箱夯賣　網購盤點上半年生鮮食品熱銷TOP10

東森購物父親節活動、熊媽媽買菜網（圖／東森購物提供）

▲熊媽媽買菜網5、6月業績大幅成長，宅安心產地直送蔬菜箱受到歡迎。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

疫情之下，民眾宅家自煮比例大幅提升，生鮮、蔬菜箱快送服務成為上半年的宅經濟大勢，不用出門也能安心料理，推升生鮮食品銷售持續飆升，不僅蔬果、洗選蛋等居家常備料理所需食材熱銷，雞腿排、雞胸肉、水餃、牛肉麵等也湧現買氣。根據消費者線上採買情形，電商平台分析3大採購主流，並進一步盤點整理排行清單，看看在居家防疫期間，哪些冷藏冷凍食品獲得高度關注。

東森購物旗下生鮮電商「熊媽媽買菜網」主打新鮮蔬果，自疫情爆發以來，訂單暴增，5、6月業績大幅成長，目前雙北地區累積達30萬名會員，觀察消費者需求，6月份熱銷前5名仍以各式蔬菜銷量維持第一，其次是大成舞賀家洗選蛋、愛文芒果、厚切鮭魚片，以及廣受消費者青睞的宅安心產地直送蔬菜箱。

為了滿足消費者對即食品的需求，熊媽媽買菜網近期推出多種新商品，首推與「料理之王」聯手合作的「東森農場料理包」，短短2個月就賣出25萬包，榮登今年上半年「東森購物十大熱銷美食榜」第5名；其他還有加州櫻桃、野宴奢華燒烤組、台灣水梨等，另外，熊媽媽與五星級名店合作推出特色美食，包含晶華酒店、銀座杏子豬排、段純貞牛肉麵等， 未來也將引進更多知名餐廳商品，包含欣葉餐廳的欣葉豆腐乳、晶華酒店的特色桌菜等。

PChome 24h購物盤點2021年上半年生鮮食品熱銷TOP10（圖／PChome 24h購物提供） PChome 24h購物盤點2021年上半年生鮮食品熱銷TOP10（圖／PChome 24h購物提供）

▲▼今年上半年「生鮮食品熱銷TOP10」，大成食品 黃金脆皮雞腿排、桃城雞排 美式薄皮雞腿塊分別位居第1、3名，麻膳堂 麻辣豬肉水餃拿下第2名。（圖／PChome 24h購物提供）

PChome 24h購物盤點2021年上半年生鮮食品熱銷TOP10（圖／PChome 24h購物提供）

PChome 24h購物也進一步盤點今年上半年「生鮮食品熱銷TOP10」，上半年以「冷凍肉品、家常主食、點心宵夜」為3大採購趨勢，其中，冷凍肉品省去繁瑣的處理步驟，拆封加熱烹調即可輕鬆上桌，搶占榜單4個名次，包辦第1、3名的「大成食品 黃金脆皮雞腿排」、「桃城雞排 美式薄皮雞腿塊」，皆以外皮酥脆肉質嫩口為特色；第4名是輕食多汁的「大成食品 舒迷舒肥輕食嫩雞胸肉」，第7名為鮮嫩彈牙的「美國星級特選Choice無骨牛小排」。

上桌快速方便又能飽足一餐的「家常主食」，也拿下榜單眾多名次，像是名店特製「麻膳堂 麻辣豬肉水餃」榮登榜單第2名、經典不敗「灣仔碼頭 高麗菜豬肉水餃」名列第5；變化多樣菜色、替味蕾打造頂尖享受，也成為另類主食採購重點，推升名店美食「星級主廚 紅燒牛肉拌麵」及「老協珍 TOMMI湯米薑汁燒肉米漢堡」，雙雙躍居重點熱銷品項。另外，「點心宵夜」是宅在家不可缺少的熱賣類別，站上也發現，民眾多偏好選購兼具特色風味、懶人也能快速享用的品項，如免出國就能享受滿滿泰式風味「星泓食品 月亮蝦餅」、滑嫩香濃的台南名產「依蕾特 綜合布丁奶酪」，皆衝上熱銷榜單。

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