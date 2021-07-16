防疫自煮風潮起　電商推農產百寶箱、找農業新創拓展生鮮市場

▲疫情期間，不少消費者改從線上採買生鮮、肉品等食材。（圖／翻攝自熊媽媽買菜網）

記者洪菱鞠／台北報導

為了降低到傳統市場買菜的群聚風險，上網訂購生鮮蔬果、蔬菜箱直接宅配到府，在疫情期間掀起熱潮，連帶消費行為也逐漸改變，受到網友熱議的熊媽媽買菜網，就迎來業績年增90%的亮眼表現。另外，隨著防疫意識提升，外帶或外送怕接觸不安心，促動居家自煮風潮盛行，讓其他電商業者嗅到生鮮市場商機，PChome 24h購物在近期成立生鮮專區，生活市集也與在地小農合推新鮮蔬菜的農產百寶箱。

受惠於宅經濟，東森購物網觀察，從農曆春節、三八婦女節到618年中慶，整體會員消費人次就成長13%，尤其自疫情爆發後，民眾防疫待在家的時間變多，自煮需求也隨著增加，讓生鮮蔬果類訂單暴增，旗下熊媽媽買菜網業績年成長率高達90%，未來也將引進更多知名餐廳商品，包含欣葉餐廳的欣葉豆腐乳、晶華酒店特色桌菜等。為滿足居家網購需求，東森購物網推出「鈔省食刻」美食專區，集結各式即食料理、超夯零嘴及飲料等多種商品，全面下殺最低優惠，同步推出「宅家安心FUN暑假」專區，特選熱賣日用品，全面77折起，首推德國熱銷鈦黑蜂窩紋不沾炒鍋32cm（滿花含鍋蓋），原價4,000元，特價899元，附贈304不鏽鋼保鮮餐盒。

▲鄰家鮮生蔬果箱提供899免運蔬果箱。（圖／PChome 24h購物提供）

PChome 24h購物成立「PChome生鮮專區」，提供蔬菜、水果、肉品、海鮮等生鮮食品一站式購足服務，除集結大成、灣仔碼頭、麻膳堂等眾多品牌，引進米其林一星餐廳教父牛排系列MUCHOYAKI、一風堂拉麵、紅九九麻辣鍋、大阪王將餃子、段純貞牛肉麵等餐飲品牌，推出「教父牛排系列MUCHOYAKI美國頂級肋眼牛排」、「美國星級特選Choice無骨牛小排」等頂級餐廳御用食材，另攜手農業新創品牌「鄰家鮮生」合作，提供多樣化蔬果品項以及懶人蔬果箱精選特惠組合，並主打自由隨選、雙北地區隔日送達、購滿899免運宅配到府。此外，近日將首度開放「7-11冷凍超商取貨服務」，提供網站下單冷凍生鮮食品、可至7-11取貨的彈性選擇。

▲農產百寶箱嚴選新鮮蔬菜，包含有機葉菜、根莖及菇類等12樣。（圖／生活市集提供）

生活市集與在地小農品牌「專業農」展開合作，推出農產百寶箱於16日起開始販售，嚴選產地時令的有機葉菜、根莖及菇類等12樣豐富蔬菜，搭配LINE TAXI 免運速配至北北基，10點前訂購隔天就能送達，消費者若在配送簽收或商品新鮮度上有問題，也能彈性退貨，7月底前購買享95折優惠，首兩日還可搭配全站「夏日嘉年華」的消費回饋3%集集點。站上另有其他針對雙北特定區域配送的防疫蔬菜箱，以及主打全有機的超值蔬菜箱，可依需求選擇家庭組或小資組，最低下殺至每組599元，同樣可搭配站上活動享回饋。