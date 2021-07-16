　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

防疫自煮風潮起　電商推農產百寶箱、找農業新創拓展生鮮市場

熊媽媽買菜網（圖／翻攝自熊媽媽買菜網）

▲疫情期間，不少消費者改從線上採買生鮮、肉品等食材。（圖／翻攝自熊媽媽買菜網）

記者洪菱鞠／台北報導

為了降低到傳統市場買菜的群聚風險，上網訂購生鮮蔬果、蔬菜箱直接宅配到府，在疫情期間掀起熱潮，連帶消費行為也逐漸改變，受到網友熱議的熊媽媽買菜網，就迎來業績年增90%的亮眼表現。另外，隨著防疫意識提升，外帶或外送怕接觸不安心，促動居家自煮風潮盛行，讓其他電商業者嗅到生鮮市場商機，PChome 24h購物在近期成立生鮮專區，生活市集也與在地小農合推新鮮蔬菜的農產百寶箱。

受惠於宅經濟，東森購物網觀察，從農曆春節、三八婦女節到618年中慶，整體會員消費人次就成長13%，尤其自疫情爆發後，民眾防疫待在家的時間變多，自煮需求也隨著增加，讓生鮮蔬果類訂單暴增，旗下熊媽媽買菜網業績年成長率高達90%，未來也將引進更多知名餐廳商品，包含欣葉餐廳的欣葉豆腐乳、晶華酒店特色桌菜等。為滿足居家網購需求，東森購物網推出「鈔省食刻」美食專區，集結各式即食料理、超夯零嘴及飲料等多種商品，全面下殺最低優惠，同步推出「宅家安心FUN暑假」專區，特選熱賣日用品，全面77折起，首推德國熱銷鈦黑蜂窩紋不沾炒鍋32cm（滿花含鍋蓋），原價4,000元，特價899元，附贈304不鏽鋼保鮮餐盒。

PChome 24h購物鄰家鮮生蔬果箱（圖／PChome 24h購物提供）

▲鄰家鮮生蔬果箱提供899免運蔬果箱。（圖／PChome 24h購物提供）

PChome 24h購物成立「PChome生鮮專區」，提供蔬菜、水果、肉品、海鮮等生鮮食品一站式購足服務，除集結大成、灣仔碼頭、麻膳堂等眾多品牌，引進米其林一星餐廳教父牛排系列MUCHOYAKI、一風堂拉麵、紅九九麻辣鍋、大阪王將餃子、段純貞牛肉麵等餐飲品牌，推出「教父牛排系列MUCHOYAKI美國頂級肋眼牛排」、「美國星級特選Choice無骨牛小排」等頂級餐廳御用食材，另攜手農業新創品牌「鄰家鮮生」合作，提供多樣化蔬果品項以及懶人蔬果箱精選特惠組合，並主打自由隨選、雙北地區隔日送達、購滿899免運宅配到府。此外，近日將首度開放「7-11冷凍超商取貨服務」，提供網站下單冷凍生鮮食品、可至7-11取貨的彈性選擇。

農產百寶箱（圖／生活市集提供）

▲農產百寶箱嚴選新鮮蔬菜，包含有機葉菜、根莖及菇類等12樣。（圖／生活市集提供）

生活市集與在地小農品牌「專業農」展開合作，推出農產百寶箱於16日起開始販售，嚴選產地時令的有機葉菜、根莖及菇類等12樣豐富蔬菜，搭配LINE TAXI 免運速配至北北基，10點前訂購隔天就能送達，消費者若在配送簽收或商品新鮮度上有問題，也能彈性退貨，7月底前購買享95折優惠，首兩日還可搭配全站「夏日嘉年華」的消費回饋3%集集點。站上另有其他針對雙北特定區域配送的防疫蔬菜箱，以及主打全有機的超值蔬菜箱，可依需求選擇家庭組或小資組，最低下殺至每組599元，同樣可搭配站上活動享回饋。

ET快訊
高雄男打莫德納後猝死！指揮中心證實了
不信新冠病毒！叫患者呼氣「他大口吸」確診死亡
新北再增3例猝死　69歲男打莫德納疫苗當天死亡
跟人夫車震：喜歡被硬上！小三喊冤不知已婚　1句話露餡
快訊／18歲男微解封上山戲水　跳下深潭溺斃
快訊／雨更猛了！13縣市豪大雨特報　2區域雷雨彈炸到晚上
創投董座南下屏東出差9小時染疫！　憂Delta病毒復出
林立洋2年婚掀家醜　「岳母暴力砸家、索討2千萬」妻快崩潰
斯洛伐克1萬劑疫苗「捐給台灣」！　歐盟協助部分運輸費
雞排妹「被小三」王先生道歉！　認了：多年維持開放式交往

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

防疫自煮風潮起　電商推農產百寶箱、找農業新創拓展生鮮市場

Beeple又一創舉！什麼樣的NFT，能以超過500萬元的高價成交？

只賣1個月！罪惡「KitKat巧克力芝心球」登場　還吃得到牽絲起司

好市多內湖店停業延長「1天變3天」！業者：18日恢復營業

家樂福內湖店緊急閉店1天！業者證實：確診者來過　昨晚突獲通知

全聯西門町店16日暫停營業！升級3道清消　全員接種疫苗+PCR陰性

限時3天！超商指定商品「第3件0元」　54元爽喝檸檬氣泡咖啡

你聽過「折射住宅」嗎？集採光、隱蔽、節能於一身的理想家屋

台劇《神之鄉》串連在地信仰文化，講述不同世代對親情的看法

業績爆慘　新光三越免費送5千元抵用券　連買iPhone都能折

24歲少年董！5千元滾出2億身價 研發防疫產品...全因「媽祖託夢」

五堅情支援前線「媽媽亂入.求助女友」笑爆　鋒澤為了贏準備「鳥籠+水晶」超鬧事！

濾鏡開落！原鏡頭對比美顏相機 她臉小像瘦20KG狂讚：偉大發明

歐告去洗澡40分鐘出來沒看到爸　忘不掉流浪回憶店裡「放聲痛哭」

顧病妻、跑夜車...疑似疲勞駕駛 台64貨車「翻落5米橋下」畫面曝

90年代經典跑車「變速箱故障」　只能向後退！網笑：運轉手之戀

A女向雞排妹道歉！改口「沒有所謂小三正宮」　鄭家純決定告酸民：為什麼要因鬧劇被攻擊？

中途之家擔憂歐告太調皮無人要　3個月成功被領養！員工哭慘淚別

綿羊們開飯啦！病毒式狂奔猛竄　大師空拍「進餐廳」成果頭皮麻了

癱瘓帥哥曝：大腦跟下面斷連結　輪椅族「性慾仍在」他曝解決方法

防疫自煮風潮起　電商推農產百寶箱、找農業新創拓展生鮮市場

Beeple又一創舉！什麼樣的NFT，能以超過500萬元的高價成交？

只賣1個月！罪惡「KitKat巧克力芝心球」登場　還吃得到牽絲起司

好市多內湖店停業延長「1天變3天」！業者：18日恢復營業

家樂福內湖店緊急閉店1天！業者證實：確診者來過　昨晚突獲通知

全聯西門町店16日暫停營業！升級3道清消　全員接種疫苗+PCR陰性

限時3天！超商指定商品「第3件0元」　54元爽喝檸檬氣泡咖啡

你聽過「折射住宅」嗎？集採光、隱蔽、節能於一身的理想家屋

台劇《神之鄉》串連在地信仰文化，講述不同世代對親情的看法

業績爆慘　新光三越免費送5千元抵用券　連買iPhone都能折

美甲業者陳情　黃敬平：攬客平台預約系統「機器人跳針」

越南監獄爆81人確診！死刑犯「染疫後逃獄」　警狂追3天才逮回

AZ遇到Delta效力只剩55%！　打2劑染疫機率仍比輝瑞、莫德納高3倍

沒用過就太遜了！3款「明星保養」有人一用就是20罐沒斷過

居家防疫飲食指南！營養師：「15種蔬菜」炒過會更營養

高雄男打莫德納後猝死！指揮中心證實剛通報　接種疫苗後死亡增7例

吃蛋糕被偷看！轉過去「貪吃胖袋鼠」撇頭裝沒事　重複8次笑翻網

唐鳳平台預約開打首日　桃園21043人接種！長輩施打率六都第一

韓國瑜問悶太久聽什麼歌心情好？　釣出他神回：採紅菱

韓男接種嬌生「精神錯亂」！從3樓墜樓亡　家屬淚控：攏是疫苗害的

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

消費熱門新聞

家樂福內湖店「有確診者足跡」今緊急閉店

只有3天！超商「5大咖啡飲品優惠」來了

好市多內湖店「停業1天變3天」！

新光三越7／16免費送5千元抵用券

買1送1吃到爽！速食店7月優惠懶人包

超搶手給皂機睽違一年再度引進

限時3天！54元爽喝檸檬氣泡咖啡

超商就能買到超可愛貓貓起司蛋糕！

1元摩斯漢堡紅茶套餐　「這天」15檔次開搶

台劇《神之鄉》串連在地信仰文化

醫師：洗髮精要能清除頭皮細菌

全聯西門店16日持續暫停營業清消

罪惡KitKat巧克力芝心球限時開吃！

你聽過「折射住宅」嗎？

更多熱門

相關新聞

防疫宅生活　3大變遷成網購新常態

防疫宅生活　3大變遷成網購新常態

2021上半年受到本土疫情升溫影響，零接觸、宅經濟大夯，消費者日常生活更依賴網購，不僅年齡層邁向「全齡化」，熱銷品項也不同以往，從抗疫防護用品、生鮮蔬果箱或即食品、覆熱熟食等買氣激增來看，居家防疫大大改變線上購物行為，網購業者更預測「防疫常備」、「精準採買」、「食力升級」三大變遷將成為網購族的新常態需求。

「東森農場」料理包2個月狂賣25萬包

「東森農場」料理包2個月狂賣25萬包

13縣市首長「同台」攜手防疫　

13縣市首長「同台」攜手防疫　

4款水產、牛豬肉箱！3天免運宅配

4款水產、牛豬肉箱！3天免運宅配

熊媽媽買菜網快配到家宅安心

熊媽媽買菜網快配到家宅安心

關鍵字：

蔬菜箱生鮮蔬果熊媽媽買菜網PChome 24h購物生活市集

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄男打莫德納後猝死　相驗結果出爐

一坨方正扁平貓黏路中！路人嚇哭

福原愛絕情不看孩子「全是2個人害的」！

車上喝水被開單6000元！他拿手機反拍警「罰金改3萬」

讚中央跟地方有做事！林勝東聽到「林昶佐」沉默6秒離開

全球首度！「AZ混打莫德納」研究結果出爐

快訊／雞排妹「被小三」王先生道歉！

天堂M「台灣最強課長」曝光！玩3年花1.4億元

高雄男打莫德納猝死　妻悲曝老少配感情史

打莫德納猝死！妻悲：早勸他不要打

冷氣爽開電費慘破萬！台電教1招：超有感

福原愛成功甩不倫　日媒再爆「風向變了」驚人內幕

第二例！高雄男打莫德納晚上倒地亡

18歲網美雙胞胎慘遭槍決爆頭亡

5000元消費券要來了？　行政院首鬆口回應

更多

最夯影音

更多
24歲少年董！5千元滾出2億身價 研發防疫產品...全因「媽祖託夢」

24歲少年董！5千元滾出2億身價 研發防疫產品...全因「媽祖託夢」
五堅情支援前線「媽媽亂入.求助女友」笑爆　鋒澤為了贏準備「鳥籠+水晶」超鬧事！

五堅情支援前線「媽媽亂入.求助女友」笑爆　鋒澤為了贏準備「鳥籠+水晶」超鬧事！

濾鏡開落！原鏡頭對比美顏相機 她臉小像瘦20KG狂讚：偉大發明

濾鏡開落！原鏡頭對比美顏相機 她臉小像瘦20KG狂讚：偉大發明

歐告去洗澡40分鐘出來沒看到爸　忘不掉流浪回憶店裡「放聲痛哭」

歐告去洗澡40分鐘出來沒看到爸　忘不掉流浪回憶店裡「放聲痛哭」

顧病妻、跑夜車...疑似疲勞駕駛 台64貨車「翻落5米橋下」畫面曝

顧病妻、跑夜車...疑似疲勞駕駛 台64貨車「翻落5米橋下」畫面曝

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面