LIVE／新北＋11　侯友宜公布微解封新措施

記者楊蕓／新北報導

中央流行疫情指揮中心今(19)日公布國內新增21例COVID-19確定病例，分別為15例本土及6例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。新北市今天增加11例，為全台最多。侯友宜召開疫情記者會，《ETtoday新聞雲》全程直播。

新北市13日公布第一波微解封項目主要是博物館、藝文園區室外空間，包括鶯歌陶瓷博物館、十三行博物館、淡水古蹟博物館、黃金博物館、板橋435藝文特區、板橋放送所、空軍三重一村、斬龍山遺址文化公園，觀光風景區則僅開放十分瀑布，且人數上限為原容留人數的40%。

至於持續關閉的場所包含4類型，包括一、圖書館；二、電影院、新北市藝文中心、新莊文化藝術中心、府中15、新板藝廊、美麗永安生活館等藝文場館，三、學校操場；四、國民運動中心、公共運動場館、游泳池、保齡球館、撞球場、室內螢幕式高爾夫練習場。

隨新北疫情持續穩定，侯友宜18日在防疫記者會中，宣布接下來將開放「五館一園」的室內空間，包括鶯歌陶瓷博物館、淡水古蹟博物館、坪林茶葉博物館、十三行博物館、黃金博物館及林本源園邸（板橋林家花園），採預約制，22日起開始受理預約，至於圖書館、藝文中心及藝文園區室內空間持續關閉。

▲新北市長侯友宜召開防疫應變會議。（圖／市府提供）