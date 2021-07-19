酒測值0.73！他失控衝對向「猛撞山壁」…害後座好友身亡下場曝光

▲苗栗男自撞山壁，坐後座的友人經搶救20天後仍不幸宣告不治。 （資料圖／記者黃孟珍攝）

記者戴若涵／苗栗報導

苗栗一名有酒駕前科的彭姓老翁2020年酒後載好友出門，不料，行經苗栗縣通霄鎮苗48線公路右彎處時，因酒精作用，他注意力下降竟將車開到對向車道，直撞山壁，坐在後座的友人送醫搶救20天仍宣告不治。法院依照不能安全駕駛動力交通工具而致人於死罪，將彭男判刑1年6月。

判決指出，76歲彭男先前才因為酒駕經苗栗地檢署給予緩起訴處分，處分期間為2020年4月13日至2021年4月12日止，孰料，他竟不知悔改，2020年9月10日中午11時許，竟又酒後上路。

彭男當日下午1時許，載著82歲陳姓友人沿苗栗縣通霄鎮苗48線公路由西向東方向行駛，準備返回苗栗市，下午1時38分行經苗48線5公里右彎處時，因受酒精影響精神狀況不佳，駕車失控跨越雙黃線闖入對向車道、猛撞山壁，直到左側車輪卡在山溝內，車輛側傾才停止。

由於撞擊力道猛烈，坐在後座的陳男受有姿勢性窒息合併缺氧性腦病變等傷害，當場失去呼吸心跳，經緊急送醫搶救後恢復心跳，但仍於同年10月1日清晨5時46分因多重器官衰竭宣告不治。事發當時，彭男測出酒精濃度為每公升0.73毫克。

陳男兒子在警詢時表示，車禍當天上午是父親拜託彭男開車載他去苑裡拿東西。彭男則供稱，陳男知道他在中途曾下車喝酒，應自負部分責任。陳男兒女也曾向檢察官表示，與母親討論過後，認為父親走得還算安詳，生前又跟彭男是好友，不提出告訴求償。

苗栗地方法院認為，彭男是一時失慮，與其他酒駕撞死無辜路人、犯後否認犯行、拒絕賠償死者家屬的被告相比，犯罪情節較輕，目前彭男已坐輪椅代步，生活起居需要人照顧，給予減刑，最後依照不能安全駕駛動力交通工具而致人於死罪，判刑1年6月。

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