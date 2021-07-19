協助日產前會場高恩潛逃　美國退役軍人父子檔遭判2年、1.8年刑期

▲美國特種部隊退役軍人麥可泰勒和兒子彼得偽裝成音樂家協助高恩逃亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

日本東京法庭19日最新裁定，美國特種部隊退役軍人麥可泰勒（Michael Taylor）有罪判刑2年，他的兒子被判1.8年刑期，罪名為協助日產汽車（Nissan）前會長高恩（Carlos Ghosn）逃離日本。

綜合共同社、路透等外媒報導，麥可泰勒和兒子彼得（Peter）6月在法庭認罪並道歉，稱其針對協助高恩逃亡一事，也就是在關西機場把高恩藏在私人飛機送出日本、逃往黎巴嫩的行為感到後悔。隨著2人刑期出爐，辯護團隊要求緩刑。

黎巴嫩與日本沒有簽定引渡條約，高恩仍在祖國黎巴嫩。首席法官Hideo Nirei表示，此案讓犯下嚴重罪刑的被告高恩得以逃亡海外，如今一年半的時間過去，審判仍是遙遙無期。

▲高恩2019年成功潛逃黎巴嫩，迄今不認罪。（圖／達志影像／美聯社）

2018年11月，高恩因涉嫌濫用公司資金及低報薪酬在日本被捕，隨後被帶往東京的拘留中心，身穿囚服度過沒有電腦、沒有電話的日子，儘管事後獲准保釋，仍被關押或軟禁在東京長達1年多。

這讓高恩興起逃亡念頭，2019年12月，他躺在大型箱子內，在偽裝成音樂家的麥可泰勒和彼得協助之下，成功潛逃黎巴嫩。

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