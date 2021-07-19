網紅逛「邊境英雄墓碑」擺Pose　陸網罵爆、公安要查下場慘了

▲大陸旅遊網紅「小賢Jayson」因在中印邊疆，於衛國戍邊英雄墓碑旁擺出被認為「不敬」的拍照姿勢和手勢，引發網友討論。（圖／取自微博）

記者陳政錄／綜合報導

邊境議題，一直是是中國網友和官方不可輕易觸碰的「敏感神經」。據中國公安部新聞中心官方微博《中國警方在線》19日公告，一名旅遊up主—小賢Jayson，因為在衛國戍邊英雄墓碑前擺拍的行為，涉嫌侵害英雄烈士名譽、榮譽罪，皮山公安局已立案，督促其盡快接受調查。

據了解，該名中國旅遊up主（網路用語，即上傳者），活躍在微博等各大社交平台，自述「40國環球旅行ing」，但就在他日前赴中印邊境，海拔4280公尺的康西瓦烈士陵園後，因為發布的一系列照片，被認為對英雄大不敬，遭到網友檢舉，帳號也遭各大平台封禁或停用。

▲大陸網紅在邊境英雄墓碑的不敬行為，被公安機關調查。（圖／取自中國警方在線）

從照片上來看，該名男子除了站上「康西瓦烈士陵園」的石碑底座上，背靠石碑、擺出休閒姿勢與陵園合影外，還用手指著一名烈士的墓碑合影，遭網友痛罵雖然貼文說著尊敬，實際上卻嘻皮笑臉，擺出的手勢像「手槍」等。

18日晚間，褻瀆事件相關搜尋詞被罵上微博熱搜後，新疆維吾爾自治區人民檢察院就在微博上回應網友留言，表示「收到！！無論初衷是什麼，英烈不容褻瀆！」，指稱要加強管理，已督促皮山公安局立案，強調將以刑事附帶民事公益訴訟手段追究其民事責任。

19日，中國公安部新聞中心官方微博《中國警方在線》再次表態，「小賢Jayson」在衛國戍邊英雄墓碑前擺拍的行為涉嫌侵害英雄烈士名譽、榮譽罪，皮山公安局已立案。同時，涉事者目前所處地阿里公安機關也參與配合，督促其盡快到皮山縣公安局接受調查。

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