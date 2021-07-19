7／20起恢復調派移工！指揮中心：前3天需安排PCR採檢

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今表示，國內疫情已較為穩定，為兼顧人力及實務上業務需求，自今年7月20日起恢復移工調派至同一雇主的其他工作場所，但必須安排移工核酸檢驗，且結果須為陰性。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心副指揮官陳宗彥說明，近期評估國內整體疫情及產業發展需要，將自7月20日起恢復調派移工變更工作場所，雇主符合下列情形，得調派移工變更工作場所單次達60日以上，其餘單次未達60日以上者仍不得調派。

▲恢復移工調派。（圖／指揮中心提供）

陳宗彥說，雇主需安排移工核酸檢驗，且PCR結果須為陰性，如為須向勞動部申請調派許可者（如營造業），須於申請日（含）前3日內安排移工檢驗PCR，且PCR結果須為陰性，始得向勞動部提出申請，而其他工作類別無須經勞動部許可得逕調派者，須於調派日（含）前3日內安排移工檢驗PCR，且PCR結果須為陰性，始得調派移工，調派前應先將PCR檢驗結果送當地勞工主管機關備查。

此外，雇主應依指引辦理防疫措施，倘若移工檢測PCR確診時，雇主應善盡雇主責任，並依勞動部「因應嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引：移工工作、生活及外出管理注意事項」，配合衛生單位安排就醫或送集中檢疫所隔離治療，並依確診個案處置及解除隔離治療條件續處。

陳宗彥也提醒，雇主調派移工變更工作場所單次達60日以上者，如未於上開規定期限內安排移工檢驗PCR，未依規定向勞動部申請或未送當地勞工主管機關備查，將依「就業服務法」第57條第4款及第68條第1項規定，處新臺幣3萬至15萬元罰鍰；若違反2次以上，將廢止雇主聘僱許可及管制聘僱移工名額。

另外，若雇主如委託仲介公司辦理移工生活照顧，因仲介公司未善盡受任事務，違反上開防疫措施，將依仲介公司違反「就業服務法」規定，處新臺幣6萬元以上至30萬元以下罰鍰。