中央擬再推振興券救餐飲業　最快上路時間曝光

▲開放兌領三倍券，銀行員作業情形。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

台灣近期本土確診數字下降，不少民眾期待7月26日可以順利降級解封。由於全國實施三級警戒嚴重衝擊餐飲業，隨著防疫規定漸漸鬆綁，行政院擬再次發放振興券。據指出，措施最快上路的時間點，會先等防疫措施鬆綁。

台南市議員謝龍介日前曾建議台南市長黃偉哲，向中央提案發放新台幣5000元的消費券。行政院14日回應，強調推出振興的時機要視疫情狀況及疫苗覆蓋率而定，目前還是會以防疫紓困為優先。

不過，隨著本土確診數字下降，18日國內共新增15例本土病例、4人死亡，單日新增個案重返二位數，也讓許多民眾十分期待7月26日三級警戒可以順利降級解封。

在相關規劃方面，中央也研擬未來在振興階段時，再次透過振興券來協助相關產業，據媒體指稱，政院已經請國發會主責，協助盤點各部會，包括交通、文化、農委會與經濟部等，預計近期會進行相關會議。

在時間點方面，現階段重點依然放在防疫，因此在振興工作部分，預計會在解封後才會著手進行，屆時也才能達到振興效果。至於外界關心是否會發現金一事，事實上去年「振興三倍券」政策相當成功，且考量發現金振興的經濟效益不佳，因此這一波新的紓困措施，目前看來發現金的模式機會不高。