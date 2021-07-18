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外送員被奧客逼「下跪道歉」！回報還遭停權14天…平台回應了

▲▼宅配,外送,防疫,UBereat,foodpanda。（圖／記者周宸亘攝）

▲外送員被顧客逼下跪道歉，還遭平台停權。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者柯振中／綜合報導

台北一名外送員控訴，日前送餐時，被客戶逼著下跪，後來回報客服，又遭到停權14天，氣得公開與顧客對話的錄影畫面。對此，外送平台回應，不會因為單一事件停權，是因為該名外送員收到太多投訴，持續沒有改善，才決定「暫停合作」，與這件事完全無關。

外送員在「爆料公社」表示，她接到現金單，依照以往慣例，請顧客自行下來領餐，被對方拒絕後，還是送上樓。沒想到，才剛進門，就被顧客嗆聲「花錢是大爺」，憑什麼要求下樓領餐，還逼她「下跪道歉」。

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外送員相當無言，將事件回報給客服，客服人員告知「已幫妳備註了，辛苦了」，沒想到還是遭到停權，後來回傳事件經過的影片，也只收到罐頭消息，無奈之下，才公開與顧客對話的影片，讓網友評評理。

▼女外送員吞負評慘被停權。（圖／翻攝「爆料公社」）

▲▼女外送員吞負評慘被停權。（圖／翻攝「爆料公社」）

事件在網路上傳開，顧客惡毒的言論引起許多熱議。不少網友氣憤留言，「要是我，就把便當放在半層樓梯那了」、「要是我寧願負評也要把他的餐點丟在一樓」、「那就放樓下，自己餓要下來拿喔。態度不佳，想同情也沒辦法」、「忽然覺得這客人讓我一點都不同情他中風了。」

事件牽連到外送平台，平台也出面回應，不會因為單一事件，將夥伴停權，是因為這名外送員到6月底以前，被許多顧客投訴，經過提醒還是沒改善，所以才決定「暫停合作」，與被爆料出來的這件事完全無關。

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