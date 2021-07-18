捐3千支快篩給鄉親　麥克風小天王蘇友謙甩「吸毒負債」黑歷史

▲蘇友謙(左)回到家鄉路竹捐快篩 。（圖／蘇友謙提供）

記者吳奕靖／高雄報導

曾靠賣麥克風賺進上億的「麥克風小王子」蘇友謙，歷經吸毒、欠款以及退出電商品牌之後，悄悄付出，他在微解封的第一個週末回到高雄故鄉路竹，捐出了3000支快篩，但是令人質疑的是，他的負債還清了嗎？他低調的說，之前有做別的投資，所以經濟還可以。

過去有「八點檔女王」封號的連靜雯，近年淡出演藝圈，不過斜槓經營副業有成，這次跟「麥克風少年」蘇友謙，兩人就共同出資近百萬元，購買快篩試劑，並在週末假日兩天，免費發送給高雄路竹3000名鄉親，希望大家在疫情尚未解除警報之前，仍要時時注意自我身體健康。

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▲蘇友謙回到家鄉路竹捐快篩 。（圖／蘇友謙提供）

蘇友謙透露，他會發起此次「捐快篩、護家鄉」活動，除了是被賈永婕傳遞的正能量影響，還有最近鴻海跟台積電，都有購買疫苗送給國家，雖然他沒辦法像大企業一樣，購買疫苗與昂貴的醫療器材，但因他從小在高雄路竹長大，知道當地醫療資源較不足，疫情期間親友又忙於工作，常常忽略自己的身體健康，才會號召連靜雯等好友，一起出錢出力，購買快篩試劑，並在高雄市議員黃明太的協助下，免費發送給鄉親，讓大家可以自我防護，領到試劑的民眾也大讚蘇友謙暖心，事業有成不忘回饋鄉里，感謝他照顧鄉親。

▲蘇友謙回到家鄉路竹捐快篩 。（圖／蘇友謙提供）

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