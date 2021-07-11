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金正恩3年前「爽看KPOP女團」現卻痛罵毒瘤　分析：政權最大危機！

▲▼南韓女團TWICE。（圖／翻攝自推特@JYPETWICE）

▲北韓近來對人民觀看、聆聽南韓影視娛樂內容嚴加控管，有專家認為，這顯示金正恩害怕無法獲得年輕一代的忠誠支持，圖為南韓女團TWICE。（圖／翻攝自推特@JYPETWICE）

記者張寧倢／編譯

英國知名記者伊恩·比雷爾（Ian Birrell）曾擔任前英國首相卡麥隆（David Cameron）的演講撰稿人、《獨立報》副總編，最近他在《星期日郵報》中撰文指出，在北韓只要聽了南韓流行音樂（K-POP）就會被罰15年勞改，因為領導人金正恩在飢荒與疫情的「本世紀最大危機」之下，害怕遭不忠誠的年輕人推翻。

▲▼金正恩6月29日在會議上指出，因高級官員工作態度懈怠，造成家與人民面臨「重大危機」。（圖／達志影像）

▲美國智庫研究員認為，金正恩先前閉關減肥，復出後特意穿著寬大西裝，希望能減少人民在飢荒之中的憤怒感。（圖／達志影像）

《星期日郵報》10日報導指出，北韓（朝鮮）最高領導人金正恩3年前在兩韓交流活動中，觀賞南韓流行歌手的演出，當時被媒體拍到他歡欣鼓掌，與這些音樂人交談、合照，表演曲目中還有一首名為《我們的願望是統一》的歌曲。據北韓官媒報導，當時這場表演讓金正恩「深受感動」（deeply moved），但金正恩去年底開始卻態度大轉，稱K-POP等南韓音樂是「惡性毒瘤」。

比雷爾在報導中稱，金正恩公開警告國民，南韓明星正在用顛覆性的時尚、髮型與不正常用語，入侵腐蝕他掌控的國家、北韓的年輕人，更透過嚴厲的法律禁止這類「非社會主義」的娛樂，光是欣賞南韓歌曲、戲劇就會被送勞改15年，偷渡走私這些內容者則會直接處死。此前，北韓女性被要求禁穿短裙、牛仔褲，只能作北韓風格打扮，當局紀律部門檢查青少年的手機訊息，加強思想管制。

▲▼北韓今年恐缺糧達130萬噸，金正恩召開全員會議討論解決糧食不足問題。（圖／路透社）

▲金正恩3年前還開心在平壤觀賞南韓女團Red Velvet的訪問演出，現在卻痛罵K-POP這類文化是非社會主義的「毒瘤」。（圖／路透）

比雷爾分析，轉變的原因很簡單，掌握在依賴恐懼感、死亡集中營統治的金氏家族手中，這個擁有2600萬人口、聲稱至今0確診的國家，正在面臨「本世紀最大危機」。北韓在多國疫情爆發後，已經封鎖與主要貿易夥伴「中國」的邊境交流，經濟崩潰、糧食短缺，金正恩呼籲北韓人民做好面對飢荒的準備，同時擔心青少年接觸南韓文化後，會對他歐威爾式（藉由嚴厲執行政治宣傳、監視以控制社會）的政權不夠忠誠。

美國CIA前北韓問題分析師、智庫蘭德公司（RAND Corporation）的金秀（Soo Kim）表示，獨裁者雖然擁有完全的掌控權，卻永遠不知道何時會結束，「金正恩可能變得非常多疑了。」在東德長大的北韓問題專家法蘭克（Rudiger Frank）說，不該低估文化滲透的影響，社會主義的歐洲政府早在革命之前就已失去民心，這種裂痕在北韓20至30多歲的世代中是最大的，他們在90年代中期一場200萬人死亡的嚴重飢荒中長大，目睹骨瘦如柴的屍體在街頭腐爛。

▲▼北韓平壤一間餐廳正進行消毒防疫工作。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓宣稱透過關閉邊境等防疫措施，迄今境內仍是0確診，圖為平壤一間餐廳正進行消毒防疫工作。（圖／達志影像／美聯社）

南韓延世大學北韓研究所研究員奉英植（Youngshik Bong）表示，與經歷過戰爭、忠誠的老一輩不同，北韓年輕人更容易接觸外界，對政權的支持有更多其他條件，金正恩也知道自己必須吸引年輕人，罕見「承認」由於疫情、邊境關閉、國際制裁與官員腐敗，「糧食狀況變得緊張」。美智庫史汀生中心（Stimson Center）的珍妮唐（Jenny Town）認為，金正恩穿著寬鬆西裝復出，是為了展現減肥成果，「在困苦時，你最不希望看到的就是領導人看起來還在大吃大喝。」

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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