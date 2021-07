金正恩3年前「爽看KPOP女團」現卻痛罵毒瘤　分析：政權最大危機！

▲北韓近來對人民觀看、聆聽南韓影視娛樂內容嚴加控管,有專家認為,這顯示金正恩害怕無法獲得年輕一代的忠誠支持,圖為南韓女團TWICE。(圖/翻攝自推特@JYPETWICE)

記者張寧倢/編譯

英國知名記者伊恩·比雷爾(Ian Birrell)曾擔任前英國首相卡麥隆(David Cameron)的演講撰稿人、《獨立報》副總編,最近他在《星期日郵報》中撰文指出,在北韓只要聽了南韓流行音樂(K-POP)就會被罰15年勞改,因為領導人金正恩在飢荒與疫情的「本世紀最大危機」之下,害怕遭不忠誠的年輕人推翻。

▲美國智庫研究員認為,金正恩先前閉關減肥,復出後特意穿著寬大西裝,希望能減少人民在飢荒之中的憤怒感。(圖/達志影像)

《星期日郵報》10日報導指出,北韓(朝鮮)最高領導人金正恩3年前在兩韓交流活動中,觀賞南韓流行歌手的演出,當時被媒體拍到他歡欣鼓掌,與這些音樂人交談、合照,表演曲目中還有一首名為《我們的願望是統一》的歌曲。據北韓官媒報導,當時這場表演讓金正恩「深受感動」(deeply moved),但金正恩去年底開始卻態度大轉,稱K-POP等南韓音樂是「惡性毒瘤」。

