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東京上空出現「巨大人頭」超恐怖飄浮！日網嚇崩：伊藤潤二世界觀

▲▼東京上空出現「巨大人頭」超恐怖飄浮！網友嚇崩：伊藤潤二世界觀。（圖／達志影像／美聯社）

▲東京上空出現「巨大人頭」超恐怖飄浮。（圖／達志影像／美聯社，下同） 

記者許力方／台北報導

東奧倒數計時，東京上空16日卻驚傳出現一顆巨大人頭飄浮在空中，尤其是擬真的形體和五官，在一片綠林中掛上黑白人臉，遠遠就能清楚看見，詭異的氣氛令人不寒而慄。「人頭氣球」當天瞬間成為日本推特熱門關鍵字，吸引許多民眾爭相拍下恐怖的照片，形容宛如經典恐怖漫畫大師「伊藤潤二世界觀」，在網路熱烈討論。

伊藤潤二的經典作品之一就是「人頭氣球」（首吊氣球），講述城市上空出現大量人頭氣球，每個人都有一顆，一旦氣球找到本尊，就會將他套上繩索吊死半空中，先前伊藤大師就曾在展覽中在氣球印上人臉宣傳，之後也出現不少類似概念的「人頭」裝置藝術。

▲▼東京上空出現「巨大人頭」超恐怖飄浮！網友嚇崩：伊藤潤二世界觀。（圖／達志影像／美聯社）

《日本放送協會》（NHK）報導，作者為現代藝術團隊「目」，取名這顆巨大人頭熱氣球為「まさゆめ（正夢）」，是東澳與帕運的相關活動之一，他們在企劃初期從網路募集了1000張臉孔，並從中選出1人作為這顆熱氣球的模型樣本。雖然這張臉是真實存在的，但是為了保護隱私，團隊並未公開他的年齡、性別以及國籍。

恐怖的巨大人頭突然出現在東京，也引發熱烈討論，不僅在推特成為熱搜關鍵字，日本網友也紛紛驚呼「很可怕」，像是伊藤潤二的作品，認為也許藝術上有些人會喜歡，但看起來很不舒服，「像是東奧不祥預兆！」有人坦言「雖然很神奇，但不舒服感更強烈」、「抬頭一看就崩潰了」、「當這張臉突然出現在天空，沒有人會認為是藝術，有人可能還會昏倒」、「有些小孩會嚇哭！」揚言要報警，讓它收起來，質疑作品對於東奧的意義不明。

東京都政府為了配合東奧舉辦的藝術文化祭「Tokyo Tokyo FESTIVAL Special 13」，搬出了這顆「人頭氣球」，是其中一項裝置藝術，約7層樓高的人頭氣球，當天清晨在澀谷的公園緩緩升空，直到晚間多次進行升空作業。「目」的團員荒神明香說，疫情期間能完成這項作品，簡直像奇蹟，希望大家能看看人頭，「發生神秘的事也很好」，藉此激發出一些想像力。

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