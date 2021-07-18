726降級差「最後一哩路」　侯友宜：可預做解封整備

▲侯友宜（18）日視察漁工防疫情形。（圖／新北市府提供）

記者楊蕓／新北報導

全台昨（17）日僅新增8例本土病例，指揮官陳時中認為「7月26日降級的可能性很高」，新北市長侯友宜也鬆口表示「有信心」。侯友宜18日受訪時強調，只要在疫情可控制之下，必須讓民眾在防疫跟經濟兩者間取得平衡，各縣市的個案都已經下降到將近地板值，只要大家努力把最後一哩路做好，「我們就可以預做整個解封的整備。」

侯友宜18日到萬里區野柳漁港，視察漁港防疫稽查及關懷外籍漁民防疫情形，對於726降級警戒是否樂觀，侯友宜表示，目前整體疫情趨緩，市民不斷的配合保持低度活動，養成良好防疫態度，建立安全的生活新型態，讓疫情獲得控制。因此，在疫情可以控制之下，當然就必須要讓民眾在防疫跟經濟，兩者之間要取得一個衡平性，「經濟、生活方式的開放就要逐漸做適度的調整。」

侯友宜表示，距離7月26日還有9天，新北會不斷滾動式檢討，視狀況來調整，他樂見這段時間各縣市的個案都已經下降到將近地板值，因此只要大家努力把最後一哩路做好，「我們就可以預做整個解封的整備。」

至於微解封如何調整，侯友宜表示，7月19日會視這一個禮拜的疫情做適度調整，接著到7月26日還有一個禮拜，也會讓業者提前先做好一些準備工作，只要確診數到7月26日還是在地板值，中央統籌全台疫情也確實受到控制，就可以讓業者事先準備，「如果7月26日是一個好的結果，大家就可以很快速的按照指引，迅速回到安全生活新型態。」

侯友宜強調，所有規定還是要按照CDC參酌各縣市的疫情狀況做原則性判斷，現在新北市最重要的還是把疫情守好，以及跟其他各縣市區域聯防，大家把疫情控制好，才有條件來說到底7月26日能不能再降級解封，大家一起努力。