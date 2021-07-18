幼小身軀大字形躺擔架！台南2歲女童遭粗心父輾斃　救護畫面曝光

記者吳奕靖、莊智勝／台南報導

台南市將軍區昨(17日)下午4時50分許傳出悲劇事故，一名戴姓爸爸開著休旅車返家卸貨，但疑似因視線死角未注意到年僅2歲的女兒在住家前空地玩耍，當場將其撞倒並輾過頭部，導致女童頭部受創變形慘死；如今救護畫面曝光，當時女童被送上救護車時已經沒有意識，到院後雖然立即著手搶救，但仍因傷勢過重宣告不治。

▲女童送上救護車時已經一動也不動。（圖／記者吳奕靖翻攝）

救護車內紀錄器拍下，女童受傷後躺在擔架上，四肢呈大字型，已經完全沒有意識、一動也不動，而一旁的救護人員在評估其恢復脈搏後不斷透過呼吸器給氧，無奈女童事後轉往成大醫院急救後，仍因傷勢過重，最終於18日凌晨宣告不治死亡。

警方調查，17日下午戴姓父親駕駛休旅車返回住家，並在家門前空地完成卸貨後準備開車駛離，不料卻疑似因視線死角未注意到在空地玩耍的女兒，當場將女童撞倒、右前輪還將其輾過，導致頭部變形重創。

學甲警分局長翁誌宏得知轄區發生此不幸消息，內心傷痛萬分，第一時間期盼並祝福女童能夠盡快脫離險境。經警方持續關懷探詢女童病況，於18日1時接獲家屬告知女童剛不治離世，令人哀慟。翁分局長懇切呼籲駕駛朋友們應隨時注意車前狀況，以確保行車安全。家長對於身旁幼童應留意看管，避免因走動玩耍而離開保護視線內，釀成不幸意外事故。

初步了解，肇事的戴姓父親酒測值為零，研判應是粗心才會釀成事故；事發後戴父也十分自責，警方考量其甫經歷喪女之痛，將待其情緒較為緩和後再行調查釐清。

▼女童在自家門前空地玩耍，遭粗心的父親開車輾斃。（圖／記者林悅翻攝）