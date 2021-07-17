醫建議「先打AZ再等開放混打BNT」　陳時中：請專家評估最佳效益

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者黃凱翊／綜合報導

有鑑於國外研究「混打」新冠疫苗，保護力更高，台灣目前雖尚未開放混打，但針對現有廠牌「AZ+莫德納」已著手進行試驗。有醫師認為民眾可以先施打第一劑AZ疫苗，之後再等等看BNT到貨後是否有機會開放混打，對此，陳時中回應了。

陳時中表示，目前是資訊非常混段的階段，有十幾個國家開放混打，但並非世界上全部國家都這樣做，知名期刊上也的確有刊登出混打相關的文章，上面寫道混打實驗得到的效果良好，但疫苗跟藥物都一樣，一個是效果一個是安全，兩者都必須證據資料明確後才能判斷清楚，目前仍會讓專家諮詢小組針對安全與效益做最佳的評估，會持續關注此議題。

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對於國內混打疫苗呼聲高，雖然國際目前已經有AZ+BNT的研究，但同為mRNA疫苗的莫德納，已知有瑞典日前發表的研究報告，因此目前尚須等待台大醫院等醫學中心的小規模試驗出爐。不過，衛福部傳染病防治醫療網中區指揮官黃高彬認為，國外已經做了不少mRNA的相關研究，且台灣疫苗施打數目甚至沒有國外多，基本上引用其他國家的結果即可。

消息人士表示，開放混打與否之所以要再經過國內醫學中心試驗、呈報給接種委員會專家討論，是源自於指揮中心的要求。且即便結果出爐，專家們也達成共識後，也不代表可以直接開放，因為最終決定權仍在指揮中心，還須考量疫苗購買不易、數量及國安問題等。