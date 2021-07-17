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烟花颱風最快今晚形成「不排除直接侵台」　最新路徑圖曝光

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲「烟花」颱風最快今(17日)晚形成。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

最新(17日2時)中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，「烟花」颱風最快今(17日)晚形成，未來並將增強至中度以上；大致朝台灣東北方海面接近。氣象專家吳德榮指出，從路徑潛勢預測圖判斷，不排除未來會直接侵襲台灣。

吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，最新(16日20時)歐洲(ECMWF)系集模式51次的模擬路徑(右圖)顯示，各系集成員的分散程度，大致與「路徑潛勢預測圖」的紅框類似。分析路徑分歧的原因，主要是颱風受到「季風低壓」環流的導引，而「季風低壓」又受到「太平洋高壓」及北方氣團的消長所導引，使得颱風行徑較一般情況複雜許多，模式模擬若大幅度調整也是經常發生的，故尚不宜遽下定論，應持續觀察。

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲午後桃園以南易有強對流發展。

最新(16日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日至下週一(17至19日)菲律賓東方、南海及台灣附近發展成「季風低壓」的型態。「季風低壓」為大尺度的低壓環流，水氣多、大氣很不穩定，午後桃園以南易有強對流發展，其中常伴隨「劇烈天氣(雷擊、強風、瞬間強降雨、冰雹、龍捲風⋯等)」，其他時間、其他地區亦偶有局部短暫降雨。今日各地區氣溫：北部24至36度，中部23至35度，南部22至35度，東部22至36度。

最新歐洲模式模擬顯示，下週二至四(20至22日)颱風外圍環流影響，北台灣轉有明顯降雨，中南部午後仍局部陣雨或雷雨；影響程度則視颱風與台灣相對距離而定，模式也在調整中、需再觀察。下週五(23日)起「季風低壓」環流挾帶大量水氣及西南氣流，再度主導東亞附近的天氣變化，對台灣而言又是「多雨」的型態，應密切觀察。

▼最新(17日2時)中央氣象局「路徑潛勢預測圖」(左圖)顯示，大致朝台灣東北方海面接近，紅框範圍代表路徑的不確定性。最新(16日20時)歐洲(ECMWF)系集模式51次的模擬路徑(右圖)顯示，各系集成員的分散程度，大致與「路徑潛勢預測圖」的紅框類似。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

 
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