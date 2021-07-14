苗議員曾玟學爆民代插隊打疫苗　徐耀昌：各縣市也有，應從寬認定

▲議員曾玟學在縣政總質詢時點名衛生局長張蕊仙，民意代表有無插隊施打疫苗。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣議員曾玟學14日在議會縣政總質詢時，直接質詢衛生局長張蕊仙說，苗栗縣有沒有替民意代表用第二類造冊，有沒有讓民意代表用第二類施打疫苗，張蕊仙沒有正面回答，解釋若民意代表符合第二類相關條件可以納入。

曾玟學在質詢時表示，指揮中心已說明民意代表不能納入第二類，但縣府「從寬認定」就可以插隊先打疫苗，這不是特權什麼才是特權？為此多次詢問張蕊仙；而張也回答，民意代表雖非第二類施打對象，但只要符合第二類相關條件可以將他們納入。

曾玟學指出，當議員快三年，真的不知道哪位同事身兼鄰長、垃圾清運人員還是救災人員？還是他有符合中央疫情指揮中心這第二類優先類別內的哪一種？曾玟學接著說，苗栗縣有很多位各級民代，根本不具備一到八類的身分，但已經施打疫苗了，且多數打的還是莫德納，甚至還有讓家人接種殘劑的。衛生局死不鬆口承認也不給資料，又不配合政風處調查的態度，完全就是此地無銀三百兩。

隨後，曾玟學也質詢縣長徐耀昌，徐更直接表示，各級民意代表都經常性與民眾接觸，許多施打對象，應從寬解讀，他不清楚、也不便透露，但事實上，各縣市也一堆民意代表去施打，最好從寬解釋。氣的曾玟學在臉書回應，真的讓人非常生氣，京元電搞不定的時候乖乖找中央求援，疫情穩定了就不鳥中央自己玩自己的。

而面對殘劑的質疑，徐耀昌會後也表示，若全國疫苗都夠，就不會有殘劑的問題，對於殘劑的預約施打方式，都充分授權給接種單位依照中央規定辦理。

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