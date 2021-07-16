民眾車上脫口罩喝水挨罰6千元　柯文哲：我坐公車也會擤鼻涕

記者林銘翰／台北報導

有民眾近日表示，自己與妻子兩人在車上脫下口罩喝水，卻被員警各開3000元罰款。對此，台北市長柯文哲16日表示，如何在合理的風險之下，以最低的成本獲取最大生活上的方便，這才是新常態精神，「有時我坐公車也會把口罩先拉下來擤鼻涕」。

台北市政府今天下午召開防疫因應記者會，柯文哲表示，距離7月26日解封還有10天的時間，依照自己在過去2個月的觀察，「我發現10天也是很長的時間，甚至有時候2天就是很長的時間」。

至於台北市是否將跟進中央政策，柯文哲則說，到時候再看狀況，也請大家給市府時間努力，看看最後病例數能不能再壓到更低，所謂新常態就是試著與病毒共存，如何在合理的風險之下，以最低的成本獲取最大生活上的方便，這才是新常態的精神。

有關民眾在車內脫口罩喝水被警察開單，柯文哲認為，有時候不要矯枉過正，新常態的精神，就是合理的風險要能夠接受，「有時我坐公車也會把口罩先拉下來擤鼻涕，難道也要馬上開張罰單嗎」，所以可接受的風險適當、合理就好，這才是新常態的精神。

▼台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）



其他人也看了這些...

► 一圖看疫苗到貨總數破890萬 蔡英文：大規模施打持續進行

► 疫苗覆蓋率改採「劑次人口比」 柯文哲：不用自行發明統計標準

► 陳建仁自曝打到高端疫苗安慰劑 33字批王鴻薇說謊