快訊／屏東男「未闖關」卻能AＺ+莫德納！曲折曝　首例合法混打

▲施打疫苗示意圖，與新聞事件個案無關 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

目前國內還未開放混打疫苗，而屏東縣有一位50歲男性民眾第一劑施打AZ疫苗後，產生不良反應，在CDC指引下，由醫師評估後第二劑已改打莫德納疫苗，成為「合法」混打疫苗個案。

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「混打」疫苗成為熱門議題，有人「混打」闖關成功，還有醫師計畫發動「混打」聯署。中央疫情流行中心指揮官陳時中16日下午記者會上面對記者提問對此發表看法，他表示，「闖關混打疫苗的行為就像闖紅燈還刻意拍照說『我成功了』，基本上這個行為就是不對的」，對刻意違規者，已請法制組研議相關處分，同時也呼籲國人應守法，才不會增加施打人員負擔。

而屏東縣有一位50歲男性民眾，於4月6日施打AZ疫苗後，產生不良反應，在CDC指引指引下，由醫師評估後第二劑 於6月22日施打莫納疫苗。

屏東縣政府衛生局表示，縣內迄未發現一般民眾有混打疫苗情形；但有一例是依據CDC指引，由醫師評估後第二劑打不同廠牌疫苗。

衛生局指出，該項指引是針對極少數於第一劑疫苗接種後，產生症狀並通報至疾病管制署疫苗不良事件通報系統(VAERS)，且經醫師評估不適合再接種同樣或類似成份之疫苗時，建議依原第一劑疫苗廠牌之接種間隔，按時完成第二劑另一廠牌之疫苗接種。這位男性長輩先前施第一劑打了AZ疫苗，第二劑已改打莫德納。應該算是目前少數「合法」混打疫苗者。

針對混打疫苗防疫效果，前台大感染科醫師林氏璧指出「瑞典AZ混打莫德納研究出爐，產生的中和抗體比AZ/AZ高出10倍！」；指揮中心也已委託台大做混打試驗。

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