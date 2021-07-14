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陸電動車產銷暴增引電池荒！　小鵬汽車CEO澄清蹲寧德時代1周搶貨

▲寧德時代,鋰電池。（圖／CFP）

▲大陸動力電池龍頭企業寧德時代。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸高速發展新能源汽車（電動車）產業，除缺「芯」情況持續，動力電池供應也出現短缺，近期還傳出小鵬汽車CEO何小鵬為從寧德時代順利拿到電池，親自蹲守1個星期搶貨，雖然何小鵬隨後出面澄清報導不實，寧德時代相關人員仍對外表示，訂單確實處於飽和狀態。

▲寧德時代,鋰電池。（圖／CFP）

▲大陸電動車產銷量高速成長引起電池荒。（圖／CFP）

《第一財經》報導，據中國汽車工業協會（下稱「中汽協」）最新數據，2021年6月，新能源汽車產銷分別完成24.8萬輛和25.6萬輛，同比分別增長1.3倍和1.4倍。2021年上半年，新能源汽車產銷分別完成121.5萬輛和120.6萬輛，同比均增長2倍，目前新能源汽車累計銷量已與2019年全年水平持平。

隨著新能源汽車高速發展，作為心臟不畏的動力電池重要性日漸增長。大陸動力電池龍頭企業寧德時代股價連連上漲，總市值一舉超過1.3兆元人民幣，不過，寧德時代董事長曾毓群卻在近期召開的股東大會上表示，客戶催貨讓他快受不了。這也反映出新能源汽車產業的「電池荒」問題浮出水面。

全球新興能源市場調查機構SNE Research預測，到2023年，全球電動汽車對動力電池的需求達406千兆瓦時（GWH），而動力電池供應預計為335千兆瓦時（GWH），缺口約18%。到2025年，這一缺口將擴大到約40%。

對此，車企紛紛提前佈局，和電池供應商簽下長約因應。長城汽車6月初便和寧德時代簽署長達十年的動力電池戰略合作框架協議，寧德時代也發出公告稱，未來4年向特斯拉供應鋰離子動力電池產品。

此外，動力電池製造商也面臨原物料上漲的壓力，中國電池產業研究院院長吳輝指出，寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、欣旺達等主要電池企業今年業績應該會比較樂觀，但一些中小型電池企業由於議價能力較弱，難以實現將成本上漲壓力轉嫁給主機廠，日子並不好過。

吳輝強調，隨著上游漲價壓力增大，成本控制能力較強的企業毛利率能夠保持穩定，反之其它企業如果不漲價則無法承受壓力，將不得不漲價從而失去一些主機廠客戶，整個動力電池行業的格局有望改寫。

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