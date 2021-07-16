雙城論壇買BNT？柯文哲：台積電永齡都碰到困難了「我去困難更多」

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）



記者陳家祥／台北報導

隨著疫苗大量到貨，國內開始進入大量接種疫苗階段。針對企業購買疫苗一事，台北市長柯文哲表示，之前台北市政府也有透過各個管道，詢問買疫苗的可能性，不過後來因為台積電跟永齡基金會甚至慈濟都出來，「相信如果他們買疫苗都會遇到困難的話，我去買應該困難更多」。

中央流行疫情指揮中心16日公布國內新增32例新冠肺炎確診病例，分別為29例本土、3例境外移入；另確診個案中新增4例死亡。個案分布部分，以台北市14例為最多，其次為新北市11例。

對於北市是否會加入購買疫苗的行列或是透過雙城論壇購買疫苗，柯文哲說，之前台北市政府也有透過各個管道，詢問買疫苗的可能性，但後來因為鴻海跟永齡基金會甚至慈濟都出來，特別是最中性的慈濟，「相信如果他們買疫苗都會遇到困難的話，我去買應該困難更多」。

柯文哲指出，既然現在已經有3個台灣的公司跟宗教團體願意率先出來，這3家已經是1500萬劑，「如果台灣真的1500萬劑BNT疫苗，對現在很多問題都可以相當程度解決」。

柯文哲指出，他也密切在看，到底這3家買疫苗遇到什麼困難，「我相信如果他們都會遇到困難的話，我去買困難更大，只是我不曉得困難是什麼」。

至於雙城論壇的舉辦時間，柯文哲說雙城論壇本來是規劃6月中，5月15日之後天下大亂，沒時間去處理這件事情，等疫情過去後再處理。