雙北回到雙位數+25！陳時中「整體趨勢是好的」　本土確診地圖曝

記者施怡妏／綜合報導

指揮中心今（16）日公布新增29例本土病例、4例死亡，本來昨天都是個位數的雙北，今日回到雙位數。指揮官陳時中表示，案件雖然沒有很多，但是疫調需要做得更精確，整體趨勢是往好的方向發展。《ETtoday新聞雲》製作「2021年新冠肺炎全台本土病例分佈圖」，讓大家一目了然確診分布及全台狀況。

個案分布以臺北市14例為最多，其次為新北市11例、桃園市2例、宜蘭縣及彰化縣各1例；其中21例為已知感染源、4例關聯不明、4例調查中，相關疫情調查持續進行中。

▲0716本土單日新增地圖。（圖／ETtoday製）

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指揮中心表示，今日新增之29例本土病例(其中7例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為17例男性、12例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，發病日介於今(2021)年7月5日至7月15日。

指揮中心說明，今日新增4例死亡個案，均為男性，年齡介於60多歲至90多歲，發病日介於5月24日至6月16日，確診日介於5月26日至6月24日，死亡日介於7月9日至7月14日；詳如新聞稿附件。

▲0716全台病例總數地圖。（圖／ETtoday製）

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月14日累計公布14,130位確診個案中，已有12,131人解除隔離，解隔離人數達確診人數85.9%。

全台今年已累計 14,048 名本土確診，以下為2021年1月1日至今，各縣市本土確診病例的人數分布。

北北基

新北市 6,672 人

台北市 4,717 人

基隆市 308 人

桃竹苗

桃園市 727 人

新竹市 39 人

新竹縣 109 人

苗栗縣 548 人

中彰投

台中市 199 人

南投縣 37 人

彰化縣 266 人

雲嘉南

雲林縣 21 人

嘉義縣 18 人

嘉義市 9 人

台南市 49 人

高屏

高雄市 85 人

屏東縣 48 人

宜花東

宜蘭縣 97 人

花蓮縣 68 人

台東縣 22 人

澎金馬

澎湖縣 5 人

金門縣 0 人

連江縣 4 人