研究：施打BNT疫苗「抗體濃度」比科興高10倍！　可能須追加第3劑

▲香港的新冠疫苗施打進度緩慢。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

香港大學16日在《刺胳針》微生物學期刊（Lancet Microbe）發表研究指出，輝瑞/BNT疫苗接種者產生的抗體濃度，比中國科興疫苗接種者產生的還要高10倍，「研究發現的中和抗體濃度差異，或許可被看成疫苗有效性的顯著差異」。若免疫力較弱族群接種科興疫苗，可能需要追加施打第三劑，作為增加防護力的「替代策略」。

本研究受試者為公私醫院與診所的1442名醫護，每隔一段時間採集血液樣本。首批93名完整接種者中，63人施打第1、2劑BNT後抗體濃度皆顯著上升，30名科興接種者施打第1劑後抗體濃度低，施打第2劑後達到中等。

研究團隊也發現，12名BNT接種者的平均抗體濃度數值高達269，比另外12名科興接種者的數值27高上近10倍。此外，科興接種者的抗體濃度，與一般染疫康復者自然產生的「相似或更低」；抗體濃度最高值也比BNT接種者的最低值還要少。

▲一項第三期臨床試驗結果指出，中國科興（Sinovac）疫苗效力約為50.7％。（圖／路透社）



《南華早報》報導，雖然抗體濃度不直接等於免疫力高低，但專家指出，越來越多證據顯示，抗體含量較高通常代表更強、更持久的防護力。

領導研究的流行病學家考林（Benjamin Cowling）、梁卓偉（Gabriel Leung）以及病毒學家裴偉士（Malik Peiris）強調，保護力溫和總比什麼都沒有好，呼籲民眾仍要積極接種疫苗。另外，此研究發現的疫苗差異，與藥廠第3期臨床試驗結果相符，也就是BNT疫苗防護力約為95％，而科興則為50.7%。

香港截至15日已施打450多萬劑疫苗，其中約260萬劑為德製輝瑞/BNT疫苗，約180萬劑為中國科興疫苗，但2月底推出接種計劃以來進展遲緩，目前僅約1/4人口完全接種。香港衛生防護中心（HP）聯合科學委員會22日將開會，決定部分族群是否需要追加施打第3劑。

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