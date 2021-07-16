預約接種今開打　彰化首創「生日密碼」分流奏效　

▲彰化縣採生日分流施打疫苗。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

國人期盼的疫苗終於到貨！「唐鳳預約施打系統」今天開打，彰化縣第二輪有54,280人預約登記，為了避免人潮群聚，衛生局首創「生日月份」分流措施奏效，一開始有民眾對於如何使用還「霧煞煞」分不清楚，經過彰化秀傳醫院醫護人員講解後，直喊「真的太貼心了」。

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目前彰化基督教醫院提供預約時段，每週一至週五下午及週六上午，250人次進行施打，而秀傳醫院上午就有民眾依時段拿著健保卡到施打站等候，並沒有造成群聚，縣長王惠美也前往關切施打狀況，並表示，彰化縣大型快打站即日起使用「生日分流」，一方面避免人潮群聚，另一方面民眾也不需提早到場。

葉彥伯進一步指出，生日分流，提醒大家記得，如果是1-3月生日的民眾，請在預約時段的10-20分到，4-6月在預約時段的20-30分到，另外，在7-9月在預約時段的30-40分到，10-12月在預約時段的40-50分到，也就是在上半年度出生的，就在前半小時到，在下半年度出生的，則是後半小時到，這樣依生日來分流，大家都不用花太多時間等待，也避免擁擠造成群聚。

秀傳醫院行政副院長許惠美表示，今天開始施打透過預約平台系統的50-64歲民眾，現場打造一條龍的施打動線，雖然施打動線順暢，但是也擔心年齡層下降後，會不會人潮進來造成混亂，但是透過衛生局的安排，很明顯可以看出到目前為止沒有擁擠情況。施打站每天9點開始，過去往往在8點、8點半就看到人潮在外面排隊，現在採生日分流制度後，大大改善排隊情況。

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