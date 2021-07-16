松機防疫司機闖關混打AZ+莫德納　成功還炫耀「我紅了！」

▲松山機場防疫車隊爆有司機混打AZ+莫德納疫苗，還對外炫耀「紅了」。（圖／資料照／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

國內目前尚未開放疫苗混打，近期卻接連傳出有民眾闖關成功，松山機場防疫車隊也爆出有司機混打AZ+莫德納疫苗，還在群組裡炫耀「我紅了！」。對此，松山機場證實，該名司機5/7在松機接種過第一劑AZ，之後在公路總局造冊計程車名單時，又跑去打了第二劑莫德納，但強調在松機打完時，健保卡絕對有貼標籤，是司機個人問題。

今天傳出，一名松機防疫車隊司機在群組裡聲稱「我紅了，我成為政府明令禁止混打疫苗政策下，第一個突破的人」」。他第一劑打了AZ，第二劑又打莫德納，更炫耀醫師知道後很羨慕，因為他的防護力將超過93%。

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▲台北市計程車司機接種疫苗作業持續進行，運將大哥們利用跑車空檔，到建國高架橋下的計程車休息站接種疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

松機表示，當初松機為國門防疫一員，該名司機在5/7就已被列為第三類人員安排接種AZ疫苗，並強調在松機打完後，所有健保卡都有貼標籤，不會沒有貼，是司機個人問題。據掌握，該名司機在松機接種完疫苗後，7月公路總局造冊第七類人員名單時，卻又隱瞞跑去打了。

知情人士表示，事實上很多在松機的防疫車隊司機，都有接到公路總局監理所人員的電話通知，大家都主動告知已經接種過了，但這位司機卻還隱瞞曾接種過的事實跑去打，直言「他這樣等於害了一堆人」。

台北市區監理所副所長曹金煌表示，計程車駕駛屬於第七類人員，本所是以駕駛出示身分證號碼核對施打名冊，確定駕駛是否為匡列的對象，但是否已經打過第一劑或健保卡是否註記，不是監理所權責範圍所能了解的。

疫苗混打效果成為最近的熱議話題，最近各地也頻頻傳出有民眾「混打疫苗」亂象，基隆甚至有2名接種過AZ的醫師到施打站企圖混打被阻止。對此，指揮中心副指揮官陳宗彥昨日表示，有關意圖混打或刻意進行混打者，都會交給指揮中心法制組研議，指揮中心已呼籲各縣市大型接種站與醫療院所，一定要落實民眾接種時健保資料檢查，並落實每個步驟，避免該情況發生，之後也會加強對民眾宣導。

指揮中心發言人莊人祥則指出，健保卡上有貼紙、小黃卡都可以作為預防闖關的辨識方式，希望第一線人員做紙本檢查。至於民眾撕掉貼紙、藏起小黃卡接種一事，他說，「民眾不理性行為還是要禁止」，WHO也是呼籲民眾不要自己決定是否混打。