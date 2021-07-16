網友最困惑「疫苗問題」懶人包！3種常見副作用看這

▲有人說右手離心臟較遠，打了才能避免心肌炎，但指揮中心澄清這是無稽之談。（示意圖／湯興漢攝）

編按：隨著台灣疫苗量逐漸增加，施打年齡層也向下開放，覆蓋率有望提升。但網路上瘋傳的種種說法也搞得人心惶惶，近日最具爭議的話題莫過於「疫苗打右手離心臟比較遠，才不會心肌炎」、「混打提升保護力」。針對民眾提出的疑問，由專業醫師一次解答。

文／徐嘉賢醫師

最近幫民眾施打新冠肺炎疫苗的時候，被問了很多不一樣的問題。乾脆在這邊整理一下給大家參考：

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1. 施打後有傳染性，可以接觸別人嗎？

「醫生，我們家長輩下個星期要打新冠肺炎疫苗，但是我怕他打了疫苗後，會傳給我們家孩子，我應該要讓他來我們家嗎？」疫苗本身沒有傳染性，流言會有。

2.對雞蛋過敏可以打嗎？

可以打。

3.三高、中風、心臟病可以打嗎？

可以，而且三高屬高危險群，萬一得到新冠肺炎引起重症和死亡率很高，建議施打，請洽詢您的醫師。

4.可以混著施打嗎？把黃卡藏起來？

請按照CDC公布規則，「目前」不能混著打，但是據說研議當中，日後也說不定會改變施打政策。就算把黃卡藏起來、把健保卡上面的標籤撕掉，我們查雲端就會有紀錄了，所以請不要浪費多一張黃卡。

5. 孕婦可以施打嗎？

孕婦一旦感染新冠肺炎，重症和死亡的機率也偏高，屬於高風險族群，所以建議施打。 國外目前收集到的數據顯示，施打疫苗在孕婦身上是安全的，國外也正在進行孕婦的實驗。

▲孕婦染疫重症機率高，因此仍建議接種疫苗。（示意圖／取自免費圖庫PIXABAY）

6.要先吃抗血栓、強心劑或退燒藥嗎？

不用。

7. 常見的副作用有哪些？

最常見的副作用痠痛、疲倦、發燒，大多1～3天內改善。

8. AZ比較差？莫德納、BNT比較好？

大家看了很多新聞報導之後，多少都會有先入為主的觀念，但是這個不是八卦事件或社會新聞，這是疫苗，這是科學。所以我們要以科學的角度，去看待這件事情：各國的數據都發現無論是三者皆可降低重症／死亡率，這才是施打疫苗的重點。

就好比每年打的流感疫苗一樣，它可以預防重症，打了雖然還是有可能得到流感，但是大多是輕症，而且機率降低。

「新型冠狀病毒」當中有一個關鍵字：「新型」，「冠狀病毒」早就存在我們的環境裡面，大部分都是輕症。打疫苗的目的就是把它打入冷宮，把它變成跟其他冠狀病毒一樣貨色，讓我們就算得到，希望頂多就是像感冒一樣，不至於讓我們產生嚴重的症狀。

9.跟其他疫苗要相隔多久？

「醫生，我準備要打XXX疫苗，需要隔多久？」目前CDC所發布的建議是要與其他疫苗相隔2週，歐美新的建議：任何間隔皆可。

▲許多民眾只想等特定廠牌，但醫師喊話「有什麼就打什麼，不要挑了」。（示意圖／記者湯興漢攝）

10.我不想打X只想等Y？

尊重選擇，盡快打保護自己／家人，14日政府也說話了：想要等莫德納的人，請衡量一下時間的效益。其實誠心建議：有什麼就打什麼，不要挑了！

11.聽說莫德納會改變人類基因？

X戰警快上映了嗎？片名好像叫：《磁母手中匙》？麥鬧啊啦。

12.疫苗保護力維持多久？要每年打1次嗎？

目前需要更多數㯫，各國收集當中，目前莫德納和輝瑞BNT都正在研發補追的疫苗，針對變異株病毒，很有可能會變成流感化，但是後續的發展，有待觀察。

13.打殘劑疫苗會有效嗎？會影響身體嗎？

大家對「殘劑」這個名詞有點感冒，也有點誤解。殘劑是正常疫苗，像餐桌上最後一隻雞腿還是很美味；我再打個比方：老師買了一盒10支裝的角落生物鉛筆，送給有來上課的學生，結果臨時有2個沒有來上課，8個學生有拿到鉛筆，剩下2支鉛筆老師不知道該發給誰，所以臨時從隔壁班抓來2個看起來人模人樣又同樣喜歡角落生物的學生，送給他們，從此以後，稱為「殘筆」，懂？

所以它並沒有真的比較差，只是剛好多出來的，也有可能是：老師打開盒子，發現裏面不只有10支鉛筆，發現有12支鉛筆，所以會有多出來，丟掉很可惜，所以會想辦法多找2個人來「候補」。

▲殘劑仍是正常的疫苗，保護力不減。（示意圖／記者許靖騏攝）

14.兒童新冠疫苗什麼時候會出現？

美：12歲以上已開始，12歲以下正實驗中。無論是鴻海／台積電取得的輝瑞BNT疫苗，又或者是莫德納，都有在進行兒童的實驗，指日可待。

15.對顯影劑過敏可以打嗎？

莫德納因為裡面有一些成分跟電腦斷層和核磁共振的顯影劑重疊，核磁共振顯影劑（gadolinium） ,，電腦斷層含碘顯影劑（Ultravist,Omnipaque,Opitray）或（Niflec,Depo-Medrol,Depo-Provera,Micera⋯⋯等）。所以如果您或家人曾經對顯影劑過敏，請洽詢您的醫師。因為顯影劑有很多種。目前共識：建議要選擇AZ。

16.打右手，離心臟較遠，較少副作用？

亂講！右腳小趾頭離心臟才是最遠的！而且最好張開大腿，越開越好？！ 打完記得上傳湯匙黏在腳趾的照片給大家觀摩。別鬧了好嗎！跟副作用無關啊！

本文經授權轉自：黑眼圈奶爸Dr. 徐嘉賢醫師