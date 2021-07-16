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中國新冠疫苗擠進COVAX！7月起可供6千萬劑　美官員怒批：以疫謀利

▲▼中國科興、國藥疫苗與COVAX簽署合作協議，預計從7月起提供疫苗。（圖／路透社）

▲中國科興、國藥疫苗與COVAX簽署合作協議，預計從7月起提供疫苗。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

各國在新冠疫苗取得上嚴重短缺，因此全球疫苗免疫聯盟（GAVI）宣布已分別與中國國藥集團、科興集團簽署疫苗購買協議，代表未來2間藥廠生產疫苗將被納入「新冠疫苗實施計畫」（COVAX）疫苗庫。美國國際開發署（USAID）署長鮑爾（Samantha Power）表示，中國選擇販售疫苗給COVAX，而非提供財務援助或捐贈，此舉簡直「駭人聽聞」（appalling）。

根據《美國之音》報導，鮑爾於當地時間14日出席參議院外交關係委員會2022年財政年度預算聽證會時表示，對於中國與COVAX促成這項交易感到震驚，「首先，最令人震驚的是，北京當局居然選擇從疫苗牟取利益，而非向COVAX提供金錢援助、或將手上擁有的疫苗捐贈給COVAX，在人類迫切需要時選擇幫助他們。」

鮑爾在聽證會上分析開發中國家的抗疫窘境，認為由於全球疫苗供應嚴重短缺，因此許多國家不得不在「沒有疫苗」、「接受中國疫苗」的選項兩者擇一。「從我們所瞭解到的中國疫苗生產情況，和我們（美國）生產的疫苗相比，品質似乎相當差！」

報導指出，GAVI才於12日宣布，COVAX與中國國藥集團、科興生物分別簽署疫苗供應合作協議，從7月起開始疫苗獲得疫苗供應，其中國藥集團將自7月至10月提供6000萬劑疫苗，假設未來仍有需要，GAVI可在第4季增購6000萬劑、明年上半年再買5000萬劑。

其實根據《南華早報》（SCMP）於16日的報導，香港大學研究團隊針對現場醫護人員共1442人進行新冠疫苗接種後抗體數據調查。結果顯示，美國輝瑞（德國BNT）疫苗的接種者體內形成抗體的數量，是接種科興疫苗者的10倍之多，而科興接種者體內的抗體數量，竟然僅與染疫康復者體內自然形成的抗體數量類似，甚至還略低。

宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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