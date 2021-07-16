疫情期間打工淪詐騙車手！24歲男被逮扯喊：幫親戚換支票

▲蔡姓男子欲打工賺錢，欲誤入詐騙集團陷阱淪為車手。（圖／平鎮警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

24歲蔡姓男子趁疫情期間打零工賺錢，卻不學好充當詐騙車手，15日前往桃園市平鎮區環南路某銀行，準備臨櫃兌現新臺幣55萬元支票，為機警行員察覺有異，立刻通報警方到場逮人，蔡男被逮時還謊稱是幫親戚兌現支票，但立刻被戳破謊言，最後才坦承是詐欺集團車手，全案訊後依詐欺罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦。

▲▼警方從蔡男身上搜出存摺、提款卡及支票。（圖／平鎮警分局提供）

蔡姓男子從昨日中午開始，已在其他金融機構分別提領共新臺幣49萬元，得手後隨即將現金交付詐騙集團上游，正當食髓知味準備兌現第三筆時，卻被第三間機警的銀行行員察覺有異，立即通報平鎮警方到場，雖然蔡男不斷喊冤，但最後被警方突破蔡男心防，坦承是詐騙集團車手。

平鎮警分局宋屋派出所副所長曾偉龍表示，蔡姓男子本想趁著暑假及疫情期間賺點零用錢，沒想到卻誤入詐騙集團陷阱，除了將自己的帳戶供詐騙集團作為人頭帳戶使用外，還當起車手幫詐騙集團四處提領現金及兌現支票，所幸行員機警，並藉故拖延蔡男離開時間，才讓警方順利逮人，警方訊後除依詐欺罪移送偵辦外，也將持續追查幕後集團。

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