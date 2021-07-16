快訊／花蓮連15震「地上驚傳爆炸聲」　當地人嚇壞

記者黃翊婷／綜合報導

花蓮16日上午7點05分發生規模4.7地震，截至8點00分累計已發生15次地震。當地人在臉書《花蓮爆料王》PO文表示，「地上像爆炸聲，有恐怖，請大家小心」、「你們有發現地鳴聲特別大聲嗎？而且是連續的，超煩」、「牙膏已經浪費3、4次了」。

▼▲花蓮網友討論，這次地震地鳴很大聲。（圖／翻攝自Facebook／花蓮爆料王）

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7月16日早上7點05分，花蓮地區發生規模4.7地震，震央在花蓮市、深度7公里，各地最大震度為花蓮4級；南投、宜蘭彰化2級；台中、新竹、苗栗、雲林1級。截至早上8點00分為止，花蓮地區已經發生15次有感地震，其中最大規模為07點29分、07點05分規模4.7最大，其中07點29分的地震連新北市都有感覺。

當地民眾陸續在網路上PO文報平安，其中有一名網友在臉書《花蓮爆料王》PO文表示，「地上像爆炸聲，有恐怖，請大家小心。」其他人也留言回應，「你們有發現地鳴聲特別大聲嗎？而且是連續的，超煩」、「是啊！未震聲先到」、「超搖，連續的」、「鬧鐘都不用調了，每天早上固定叫大家起床」、「牙膏已經浪費3、4次了，對不準啊」。

▼花蓮連15震。（圖／翻攝中央氣象局）

07/16 07:54

小區域。 規模3.1，深度5公里 花蓮縣政府西偏南方3.5公里(位於花蓮縣花蓮市)

07/16 07:50

小區域。 規模3.3，深度7.4公里 花蓮縣政府西方5.8公里(位於花蓮縣吉安鄉)

07/16 07:49

小區域。 規模3.6，深度7.8公里 花蓮縣政府西南方2.8公里(位於花蓮縣花蓮市)

07/16 07:35

小區域。 規模3.2，深度5公里 花蓮縣政府西偏南方4.0公里(位於花蓮縣吉安鄉)

07/16 07:34

小區域。 規模3.5，深度10.2公里 花蓮縣政府西南方3.9公里(位於花蓮縣吉安鄉)

NEW07/16 07:33

編號071。 規模4.2，深度8.3公里 花蓮縣政府西方4.5公里(位於花蓮縣吉安鄉)

07/16 07:33

編號070。 規模4.3，深度6.9公里 花蓮縣政府西南方2.6公里(位於花蓮縣花蓮市)

07/16 07:32

小區域。 規模3.0，深度9.7公里 花蓮縣政府西方3.9公里(位於花蓮縣花蓮市)

07/16 07:31

小區域。 規模3.9，深度5.5公里 花蓮縣政府西南方2.4公里(位於花蓮縣近海)

07/16 07:31

小區域。 規模3.5，深度9.8公里 花蓮縣政府西南方3.8公里(位於花蓮縣吉安鄉)

07/16 07:30

小區域。 規模3.7，深度8.3公里 花蓮縣政府西偏南方2.1公里(位於花蓮縣花蓮市)

07/16 07:29

編號069。 規模4.7，深度5.4公里 花蓮縣政府南偏西方2.4公里(位於花蓮縣近海)

07/16 07:16

小區域。 規模3.1，深度7.5公里 花蓮縣政府東南方1.6公里(位於花蓮縣近海)

07/16 07:07

小區域。 規模3.4，深度9.5公里 花蓮縣政府南偏西方2.2公里(位於花蓮縣近海)

07/16 07:05

編號068。 規模4.7，深度6.8公里 花蓮縣政府西南方2.8公里(位於花蓮縣花蓮市)