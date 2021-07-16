彰化縣田尾鄉前鄉長莊仁舜涉收回扣　判刑11年定讞啟動防逃

▲前田尾鄉長莊仁舜涉收回扣，判刑定讞。此為示意圖。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

彰化縣田尾鄉前鄉長莊仁舜在任時，涉嫌利用職務之便，洩漏投標廠商資料、遊說廠商不投標，並收取工程回扣款35萬元，高等法院台中分院更二審將他判刑11年、併科罰金200萬元，褫奪公權5年，並沒收犯罪所得30萬元。全案再上訴，最高法院16日駁回上訴，全案定讞。最高法院並通知檢方啟動防逃機制。

判決指出，莊仁舜自2006年起到2014年間，都順利選上彰化縣田尾鄉鄉長，檢方調查發現，他於2012年7月31日下午5時許，採購預算金額895,020元的V-5工程案截止投標後，將寫有投標廠商資料的便條紙洩漏交給小學同學許姓好友，授意許男協調其中一間工程不要投標或不要價格競爭採購預算金額3,600,030元的V-9工程案，以及採購預算金額3,642,660元的IV-2工程案，觸犯公務員洩漏國防以外之秘密消息罪及妨害投標未遂罪。

隔年6月13日下午5時許，在採購預算金額8,715,000元IV-1工程案第一次招標，以及同年月24日下午5時截止投標後，莊仁舜2度將寫有投標廠商資料的便條紙洩漏交給許男，幫助陳姓業者得標。業者於同年7月11日下午將約定的工程回扣款35萬元現金交給許男，許男再轉交莊仁舜。案經檢警單位偵查後，提起公訴。

一二審均將莊仁舜判刑11年、併科罰金200萬元，褫奪公權5年，並沒收犯罪所得30萬元。更一審改判刑10年9月、併科罰金150萬元，褫奪公權5年，並沒收犯罪所得30萬元。更二審於今年3月間，再度改判他有期徒刑11年、併科罰金200萬元，褫奪公權5年，並沒收犯罪所得30萬元；更二審量刑理由中指出，莊仁舜收取回扣，目無法紀，破壞政府採購法欲建立之公開、透明、公平之競爭環境，嚴重損及官箴及人民對廉能政府之期待，非常不應該，故予以判刑。全案再上訴，最高法院16日駁回上訴定讞，最高法院也隨即通知檢方啟動防逃機制。