王鴻薇追打陳建仁！　質疑打安慰劑「特殊案例」：為何能提前解盲

▲左，台北市議員王鴻薇；右，前副總統陳建仁。（圖／記者李毓康、湯興漢攝）



記者崔子柔／綜合報導

前副總統陳建仁昨（15）日深夜表示，自己參與高端疫苗臨床試驗，打到的是安慰劑，更提及試驗「在接種第二劑（疫苗或安慰劑）後的90天才會告知個別受試者所打的是疫苗或安慰劑」，藉此反駁國民黨台北市議員王鴻薇稱他「率先知道打的是疫苗」的指控，不過王鴻薇見他說法，質疑明明高端說6個月才會解盲，「請問陳前副總統，您如何可以提前解盲？」。

前副總統陳建仁6月1日透露自己與太太參與高端疫苗第二期臨床試驗，整個受試過程沒有任何不良反應，也沒有任何不適，並稱讚試驗設計相當完善、執行嚴謹。事隔一個半月，陳建仁昨日深夜於臉書表示，台大醫院通知他打的是安慰劑，「對於王議員憑空捏造事實，深感震驚痛心，她唐而皇之的謊話，更令人遺憾」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王鴻薇見其說法，隨後也提出2點質疑，「第一，陳副總統今年5月28日接受民視專訪，自曝夫妻都參加高端疫苗二期試驗」，「請問陳建仁，你打的是安慰劑，那你當時何以可為高端的安全性掛保証？身為一個前副總統和醫界專家，這種掛保証是不是太可笑？」

▲王鴻薇深夜PO文。（圖／翻攝自Facebook）



「第二，本辦公室同仁因為和你一樣支持國產疫苗，同樣也參加了高端疫苗二期試驗，但是到目前為止卻不知自己是打疫苗或是安慰劑。所以請問陳前副總統，您如何可以提前解盲？」王鴻薇也引用《中央社》報導指出，高端昨（15）日受訪表示，「整個試驗要求所有受試者打完2針之後追蹤6個月的安全性，才算完成試驗，也就是在10月底、11月初才會真正解盲」。

王鴻薇最後追問，連公司和醫院都不知道，陳副總統卻在14日就被「主動」通知了嗎？「那麼這是高端的問題，還是台大問題，或是整個疫苗流程裡就一直有『特殊』的案例」。