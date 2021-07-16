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參加高端二期試驗「無不良反應」　陳建仁曝真相「打的是安慰劑」

▲陳建仁。（資料照／記者湯興漢攝）

▲陳建仁。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

前副總統陳建仁6月1日透露自己與太太參與高端疫苗第二期臨床試驗，整個受試過程沒有任何不良反應，也沒有任何不適，並稱讚試驗設計相當完善、執行嚴謹。事隔一個半月，陳建仁15日深夜於臉書表示，昨天獲台大醫院通知，他打的是安慰劑。

陳建仁臉書全文如下：

我才獲通知打了國產疫苗臨床二期試驗的安慰劑

中研院的院士好友剛傳給我一則聯合報的即時新聞，問我是否看過？我看了該則報導，對於王議員憑空捏造事實，深感震驚痛心，她唐而皇之的謊話，更令人遺憾。

昨天（7月14日）我和內人才接到台大醫院的通知，告訴我們参加國產疫苗二期臨床試驗的解盲結果，我打的是安慰劑。該臨床試驗是在接種第二劑（疫苗或安慰劑）後的90天才會告知個別受試者所打的是疫苗或安慰劑。

醫院也通知我安慰劑組補施打疫苗的延伸性計畫，目前計畫內容是包括5次回診和3次電訪：第一次回診包括計畫説明、簽署同意書、抽血檢驗、心電圖檢查、和理學檢查。第二次回診包括施打第一劑疫苗和抽血。第三次回診是施打第二劑疫苗。第四次回診是施打第二劑後一個月的回診抽血。第五次回診是施打第二劑後六個月的安全性評估。我決定繼續参加補施打疫苗的延伸計畫，支持國產疫苗的研發！

参加這次臨床試驗，讓我深刻體會到該臨床試驗的設計完善與執行嚴謹，可以媲美國際知名藥廠的多中心臨床試驗。該試驗的雙盲程序、隨機分配、多中心合作、跨地區收案、第三方資料監測與分析、檢體採集與標準檢驗等，都是可圈可點。

很可惜，近日有些媒體報導及網路訊息傳播了許多不實消息來誤導讀者，實在令人失望與難過。但是我相信大多數台灣民眾，都有很好的科學素養和思辨智慧，不會受到假消息的誤導，這是台灣自由民主培育出來的理性與公義！

▼陳建仁6月1日臉書發文。（點圖可放大／翻攝自Facebook／陳建仁 Chen Chien-Jen ）

▼陳建仁6月1日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／陳建仁 Chen Chien-Jen ）

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