史上最值得同情的「未戴口罩」！他遭住戶批評超無奈：不能做好人

▲男子為了趕緊幫忙開門，一時間忘記戴口罩，女住戶進門後碎嘴批評，最後他也爆氣了。（示意圖／記者陳雕文攝）

記者陳雕文／綜合報導

好人難當！一名男子上大夜班，13日早上8點下班後回租屋處休息，睡到下午3點多接到房東電話，想請男子下去幫一名忘記帶感應釦的女住戶開門，男子還很倦，但依舊答應了，且擔心女住戶等太久，他急忙穿好衣褲並從5樓衝下去，沒想到開門後，不但沒得到一句「謝謝」還被罵。

陳姓男子表示，當時女住戶一臉不滿地質疑，「你怎麼沒戴口罩？」他意會到自己無罩，立即回說，「剛剛我還在睡覺，房東打來請我幫妳開門，因為急著下樓所以忘記戴上口罩」。

女住戶接著說，「防疫期間政府也都宣導很多次了，出了房門就是要戴上口罩，你不知道你沒戴口罩我可以檢舉你嗎？」陳男不想再多做回應，只說，「對不起，下次我會注意」，轉身要離開，但女住戶又補了一槍，「這不是常識嗎？」陳男聽完當場爆氣說，「你家是在死人嗎？你是被狗X到嗎？」

▲男子因未戴口罩，熱心幫忙開門還被嫌。（示意圖／取自shutterstock）

此話一出，女住戶也激動地說，「沒關係，我會PO到網路上去，我等等就去派出所報案，沒戴口罩還敢大小聲，我一定會PO到網路上去！」兩人不歡而散。

陳男又氣又無奈，把事發經過分享在臉書專頁「爆廢公社公開版」並說，「這個冷淡的社會，實在不能做好人」網友認為陳男情有可原，紛紛留言，「你就說：抱歉，我上去拿口罩，你現在這裡等我。然後關機睡覺吧」、「是我就立馬關上門然後在門內大喊去烘乾啦！上樓睡覺去」、「不好意思我忘記戴口罩我先上樓拿，門關起來，再也別下樓～給他站在門外涼快」、「我會懶得下去開欸，你真的是好人」、「罵得好」。