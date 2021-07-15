快訊／高雄華園大飯店六合店宣布8月底歇業！一甲子經營不敵疫情

▲高雄華園飯店8月31日歇業 。（圖／翻攝臉書）

記者吳奕靖／高雄報導

因為新冠疫情關係，三級警戒還沒解封，不過全台灣第一家民營的國際觀光飯店華園大飯店六合館在15日晚間六點左右發出歇業公告，他們表示華園飯店在1958年營業到現場，已經走過63年，將在今年8月31日畫下休止符。

華園大飯店六合館在15日晚間六點無預警發出歇業公告，他們說：「華園大飯店自民國47年營業至今，接待了無數國內、外貴賓，秉持著「服務、品質、創新」的經營理念，提供最優質的服務。感謝有您陪我們走過近63年的光陰，也乘載了老中青三代共同的美好記憶。由於營運策略調整，華園大飯店六合館的住房與館內用餐服務，預計於110年8月31日畫下休止符」，但他們也強調這不是句點，飯店集團會再迎接下一個一甲子的璀璨時代。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其實華園大飯店在去年三月份開始，面對新冠疫情，在美國加州的五間旅館的住房率以及房價就已經受到影響，在今年5月的時候，也召開重大訊息記者會，公告經董事會通過，將出售旗下位於高雄市前金區的土地資產，並將提報股東會決議，這塊地就是華園飯店的六合館。

▲高雄華園飯店8月31日歇業 。（圖／翻攝臉書）

1958年，華園飯店創辦人陳植佩響應政府外國華僑歸國投資政策，於高雄創立華園大飯店，為台灣第一家國際觀光飯店，並請來知名書法家于右任為飯店題字，蔚為佳話，並於1973年加入Holiday Inn體系，成為南部知名的五星級觀光大飯店。

新冠肺炎疫情自2020年初到現在，衝擊全球航空、觀光產業，受限國境尚未解封，觀光股成為重災區；依據財報，華園2020年合併營收為7.41億元、稅前淨損4.9億元，每股虧損2.45元；今年前三月合併營收為1.6億元，年減42.89%。展望後市，華園在5月份的時候表示，全球疫情仍然嚴峻，經濟復甦動能不確定性仍高，須視疫苗接種效果、邊境管控解除時間等因素而定，後續將以撙節成本、強化人才培育等策略尋求突破，並以拓展餐飲佈局增加營收，加強現金流強度，不過現在已經決定在今年8月31日將六合館歇業。

▲華園大飯店為台灣第一家國際觀光飯店。（圖／華園提供）