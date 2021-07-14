雲林黑車「螃蟹式」橫越車道右轉　女騎士遭撞飛重摔

▲雲林斗六市昨日早上，石榴路與雲科路口發生車損人傷交通事故，女機車騎士遭撞飛後趴在地上。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗六市13日上午約7時45分，石榴路與雲科路口發生車損人傷交通事故，整個撞擊過程被路過民眾行車記錄器拍下，民眾善意上傳至網路提供傷者佐證；警方指出，車禍現場為1部自小客車與1部機車發生碰撞，獲報後立刻通報轄區派出所及交通小隊派員前往處理，並協助將傷者送醫。

斗六市石榴路與雲科路口昨日上午上班時間發生一起車輛違規跨越車道右轉，直接撞飛女騎士車禍案件，據了解，73歲黃姓老翁駕駛黑色自小客車疑似未注意路況跟標線，從中間車道跨越外側車道欲右轉，撞上王姓37歲女機車騎士，造成女騎士四肢及臉部擦挫傷，由救護車送往醫院治療。

斗六警分局指出，員警到場了解，自小客車沿石榴路內車道由東往西方向行駛，至雲科路路口時直接右轉，與普通重機車由東往西方向直行，於路口處發生碰撞，雙方車輛受損，普通重機車駕駛受傷，初步研判自小客車違反標誌標線之規定。

斗六警分局五組組長蔡忠翰說明，警員於現場協助交通疏導及聯繫拖吊車到場排除事故，並依A2交通事故處理，對雙方駕駛人實施呼氣酒精測試，酒測值均為0.00 mg/L，無酒駕情形，斗六分局呼籲車輛駕駛人行車應注意路況及道路之標誌標線，遵守交通規則，以維交通安全。

▲黑色賓士在十字路口從中間車道橫越外側車道右轉，撞飛直行女騎士。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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