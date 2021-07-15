劉和然：新北65歲↑今打完疫苗　明起回歸中央疫苗預約系統

記者杜冠霖／新北報導

新北市疫苗預約明（16日）起將改用中央的預約系統，新北副市長劉和然15日表示，今天65歲以上長者就會完成疫苗施打，明天開始疫苗預約就會回到所謂的「唐鳳系統」。

劉和然在防疫記者會上表示，今天65歲以上長者就會完成疫苗施打，明天開始就會回到所謂的「唐鳳系統」，經過意願登記、簡訊通知，到下午會把預約接種都完成，晚上人數出來後，會在明天開始施打，地方政府會全力協助。

劉和然指出，新北市預定的疫苗施打地點有30個社區接種站、29衛生所、36家醫院、262家診所等4種類型的施打點，至於江翠施打站，目前還有快篩任務在進行。

中央流行疫情指揮中心15日公布國內新增18例COVID-19確定病例，分別為14例本土及4例境外移入；另確診個案中新增6例死亡。

指揮中心表示，個案分布以台北市9例為最多，其次為桃園市3例、新北市2例；其中11例為已知感染源、3例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,707,362例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,690,141例排除)，其中15,346例確診。2020年起累計759例COVID-19死亡病例，其中751例本土，個案居住縣市分布為新北市377例、台北市288例、基隆市26例、桃園市22例、彰化縣13例、新竹縣10例、台中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、南投縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

▼新北市確診數。（圖／翻攝侯友宜直播）

