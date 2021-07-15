3天前打莫德納...68歲男微解封首日揮桿休克！心肌梗塞進加護

▲新竹縣1名68歲的男子，打完疫苗後3天和朋友相約下場揮桿時，突然心肌梗塞送醫急救。（圖／讀者提供）

記者黃孟珍／苗栗報導

新竹縣1名68歲的男子，13日中午與朋友一同到新竹縣1間高爾夫球場打球，未料才打到第3洞時，突然一陣暈眩，當場倒地休克，救護人員到場後研判為心肌梗塞，經初步搶救後目前仍在加護病房救治中。家屬表示，病患3天前才打完莫德納疫苗，也不知是否為疫苗影響，至於詳細病發原因，還待釐清中。

據同行球友表示，當天艷陽高照，因疫情關係，每個人還是得戴著口罩下場打球，正當大家都揮汗如雨忙著打球時，旁邊別隊的1名球友突然倒地失去意識，隊友趕緊通報119，救護人員抵達後立即施以CPR搶救後送醫，目前還在加護病房搶救中。

▲東方日星高爾夫球場風景優美，就算只有微解封，球友也寧願帶著口罩下場揮桿。（圖／讀者提供）

為恭醫院心臟內科洪培倫醫師指出，其實打疫苗與心肌梗塞並無直接關係，因為心肌梗塞主要是動脈血栓和疫苗的靜脈血栓不同，但這名病患疑似原來就有血管阻塞問題，在打完疫苗後的4至7天，心臟更需要強力的收縮，有可能因此導致原阻塞血管產生裂痕，讓新血栓塞在原來阻塞的地方，以至於產生急性心肌梗塞。

▲為恭醫院心臟內科醫師洪培倫表示，打疫苗和心肌梗塞並無直接關係。（圖／記者黃孟珍翻攝）

洪培倫解釋，打疫苗和心肌梗塞之間應屬於間接關係，如果民眾對打疫苗還是有顧慮的話，建議施打疫苗後不要貿然下場擊球，最好休息7天後再做激烈的運動。

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