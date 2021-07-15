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苗栗涵蓋率全國倒數3　衛生局喊冤資料時間差！里長說出民怨真相

▲苗栗縣疫苗覆蓋率為13.3%，為全國倒數第3；為此，衛生局也出面回應，未即時上傳資料所致。（圖／記者黃孟珍攝）

▲苗栗疫苗覆蓋率僅13.3%，全國倒數第3，衛生局回應，醫院接種後未即時上傳資料所致。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

新冠疫苗到貨量逐漸增加中，統計數據指出，全台各縣市疫苗涵蓋率的冠軍是連江縣60.03%，而覆蓋率最低的則是新竹縣以10.44%墊底。而苗栗縣則是13.3％為全國倒數第3。對此，苗栗縣衛生局副局長莊素玲表示，各醫療院所接種之後沒有即時將資料上傳至預注系統，目前莫德納已剩7930劑，至17日會施打完畢。

莊素玲也解釋，苗栗縣截至今日為止，整體的覆蓋率已達18.29%，數據上會有出入的原因，是因為健保資訊網服務系統（VPN）與預注系統需介接上傳，因為苗栗縣的各醫療院所接種之後，並沒有即時將資料上傳至預注系統；另外，第7類接種對象專案類人員已預約但未接種，接種日至17日止，目前15日莫德納已剩7930劑，預計17日會施打完畢。

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不過，頭份市民權里長陳瓊榮表示，疫苗施打率偏低也不是沒原因的，之前縣府有造冊，里長手上的名單清清楚楚，可以挨家挨戶的通知，但現在平台轉換一直在變，苗栗地區大多是老人家，要叫他們用網路或電話預約後再去施打，實在是難上加難，連里長自己都霧煞煞。

▲地方民眾表示，老人家不會用網路預約和無人接送施打疫苗，才是覆蓋率偏低原因。（圖／記者黃孟珍攝）

▲地方民眾表示，老人家不會用網路預約和無人接送施打疫苗，才是覆蓋率偏低原因。（圖／記者黃孟珍攝）

他還說，雖然疫苗量增多，但施打的地方並沒有增加，許多民眾電話根本打不進去預約，乾脆到後面就不去打了，也難怪覆蓋率一直無法提升，他也建議，是不是可以加強宣傳，讓在房間內的老人家可以跟上政府的腳步，就算用垃圾車宣傳，也強過網路預約。

和平里長梁珍慧也指出，政府的政策一直變也是個大問題，住在鄉下的老人家哪會上網，往往都等到時間過了都還不知道；無人接送也是施打率偏低的原因，家中長者都要等到小孩回來，才有時間去打疫苗。梁更多次一家一家打電話催，施打站這麼遠，又沒接駁車，小孩上班又無法回來載，到最後乾脆不打了。

雖然如此，縣長徐耀昌還是呼籲，民眾請儘速上網預約登記。針對無法操作使用線上預約的長者，可到鄉鎮市公所由村里幹事協助疫苗施打意願登記，完成登記者1922才會以簡訊通知符合預約資格的民眾，疫苗預約登記有多少人，中央就配發多少劑，請縣民善用該平台踴躍預約。

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