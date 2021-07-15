深圳賽格大廈晃動是「它」造成　專家認定：結構安全可以繼續使用

記者魏有德／綜合報導

深圳賽格廣場大廈5月時出現「超自然晃動」，當時引起近千民眾倉皇奔逃，事後官方也暫停樓內商戶開業進行結構調查。深圳市住建局專家組今（15）日表示，晃動原因為桅桿風致渦激共振和大廈及桅桿動力特性改變的耦合，經過持續監測振動、傾斜、沈降等指標，「賽格廣場大廈在設計荷載範圍內和正常使用情況下主體結構是安全的，可繼續使用。」

▲深圳賽格廣場大廈發生劇烈晃動，附近民眾倉皇奔逃。（圖／翻攝自微博）

《澎湃新聞》報導，大廈使用20餘年後，局部樓層壓型鋼板組合樓板及桅桿連接點等累積損傷使結構頻率、阻尼比等動力特性發生改變，桅桿和大廈主體結構具有2.12Hz的共同振動頻率，形成了共振的必要條件。上述局部累積損傷只是對結構動力特性產生了影響，不影響主體結構安全。

有鑒於賽格大廈仍將繼續使用，專家組建議，可實施桅桿拆除工程，修復結構局部累積損傷，桅桿原有的防雷、航標等功能可在桅桿拆除後在樓頂重新布設。

▲深圳賽格廣場大廈。（圖／CFP）

深圳市住建局相關負責人也表示，拆除工程將於近期擇機實施，並同步進行損傷修復工程，有效工期約32天，「如受暴雨、颱風、高溫等極端天氣影響，將適時停止施工作業，工期順延，拆除期間，將採取嚴格的保護措施，對賽格廣場大廈及周邊部分道路進行封閉管理。」

賽格大廈於5月18日及20日先後發生「超自然搖晃」，引發外界諸多揣測。官方初步判定為「共振現象」所致，為避免查明原因前發生意外，大廈內禁止商戶營業，並派出結構專家深入調查。