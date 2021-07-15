LIVE／自購55萬劑AZ、35萬劑莫德納來了　機場畫面直擊

生活中心／綜合報導

我國自購的55萬劑AZ與35萬莫德納，分別預定於今日下午15：40、15：50抵台，皆由華航載運，根據最新雷達資料顯示，這2台班機皆會提早落地，而日本捐贈我國的97萬AZ也已於今日13：45抵台，總共187萬劑疫苗，《ETtoday新聞雲》就帶你現場直擊桃機最新畫面。

▲總計90萬自購AZ、莫德納疫苗將在今日抵台。（圖／記者李毓康攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

我國自購55萬AZ疫苗，由華航CI834載運，預計今日15:40抵台，而35萬自購莫德納疫苗則由華航CI5556貨機載運，預計15:50抵台。今日除了這2批自購疫苗抵台之外，還有日本捐贈的97萬劑AZ疫苗，目前我國疫苗累計889.26萬劑，若以每人施打一劑計算，約可覆蓋4成人口數。

指揮中心開放第三輪 「疫苗施打意願登記與預約系統」登記，截至昨（14）日下午5時為止，全國意願登記完成總人數664萬4,714，其中只有登記AZ人數12萬8,450人，佔總登記人數1.93%；同時登記AZ和莫德納260萬8,692人，佔39.26%；至於登記只打莫德納人數390萬7,572人，佔總登記人數58.81%。

雖然只願打莫德納人數占比略有下降，但仍超過半數，對此，指揮官陳時中回應，「既有的疫苗有多少就鼓勵大家能打盡量打，若還要等就讓想打的人趕快打。」陳時中說，防疫是全民一體，有疫苗就要打，這是最重要的基本原則，但因為現在有不同訊息影響，所以造成大家想要有選擇，這也沒辦法，因此現在就把既有能拿到的量盡量讓想打的人先打到，不想要的只好等。

▲陳時中呼籲「既有的疫苗有多少就鼓勵大家能打盡量打，若還要等就讓想打的人趕快打。」（圖／記者周宸亘攝）