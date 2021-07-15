台中富豪新八卦！　全台唯一「1700萬雷神坦克」爆一車多賣

▲「Rezvani Taiwan 雷神台灣總代理」爆發疑似一車多賣後，1名受害人6月22日僱用拖車，強行將雷神坦克從展間運走。（圖／翻攝自受害人臉書）

圖、文／CTWANT

美國獨立車廠推出的「雷神坦克」（Rezvani Tank），被封為「地表最悍公路霸主」，在車壇掀起一陣旋風。今年2月，有媒體報導「Rezvani Taiwan 雷神台灣總代理」將引進台灣第1輛雷神坦克，該代理商是有房仲背景的小韓（32歲）、以及合夥人謝男，雖然雷神坦克確實在2月抵台，但卻在6月下旬突然無預警歇業，該輛雷神坦克並涉及「一車多賣」，疑淪為專騙富豪的詐金工具！

台中市七期黃金地段市政路的1處豪車展示間前，6月22日一輛消光黑的雷神坦克緩緩被運上拖車。本刊調查，這輛市價高達1千7百萬元的雷神坦克，至少涉及5起「一車多賣」的詐欺疑雲，如今下落不明。

▲「Rezvani Taiwan 雷神台灣總代理」負責人小韓以房仲起家，自稱財務自由，喜愛超跑的他，不時出國參加車展，拍照PO網炫耀。（圖／翻攝自當事人臉書）

喜好名車的玩家都知道「雷神坦克」，2014年間，美籍伊朗裔的弗里斯雷茲瓦尼（Ferris Rezvani）在美國加州成立獨立車廠「Rezvani Automotive」，以美國Ｆ－４幽靈戰鬥機為靈感，鎖定層峰人士設計出一系列「融合軍事與奢華」的車款，並於2017年正式發表首款名為「雷神坦克」的SUV（Sport Utility Vehicle，運動型多用途車），品牌瞬間聲名大噪。

外型粗獷酷炫、內裝豪奢迷幻的雷神坦克，被形容「地表最悍公路霸主」、「末日世界用車」和「城市戰術車輛」，除了搭載被封為「飆速惡魔」的Challenger SRT Demon 進階引擎，擁有1千匹馬力和120.3公斤米扭力，買家還可以客製化選配「軍用規格」，裝置防彈裝甲及玻璃、防爆輪胎、紅外線夜視設備、電磁脈衝防護等「總統級維安系統」。

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投訴人A先生指控，小韓和謝男靠著這輛頂級「末日世界用車」聯手設計騙局，2人透過「阿布達比國際股份有限公司」，不知怎麼取得原廠的台灣代理權，並分配到1輛雷神坦克展示車；今年2月間該車運抵台灣時，小韓還請攝影師拍照並發表「開箱文」，畫面中可看到謝男在場見證。

關於遭指控吸金詐騙一事，本刊記者致電求證小韓但手機未開機，小韓開設的房仲公司1名自稱小韓助理的陳男表示，小韓不在，會幫忙傳達聯繫。陳男也代小韓澄清，表示一切都是另名合夥人謝男在亂搞，將透過法律途徑討公道，其他不願多說。截至截稿前，仍未接獲小韓回電。

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