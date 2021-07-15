　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中富豪新八卦！　全台唯一「1700萬雷神坦克」爆一車多賣

「Rezvani Taiwan 雷神台灣總代理」爆發疑似一車多賣後，1名受害人6月22日僱用拖車，強行將雷神坦克從展間運走。（圖／翻攝自受害人臉書）

▲「Rezvani Taiwan 雷神台灣總代理」爆發疑似一車多賣後，1名受害人6月22日僱用拖車，強行將雷神坦克從展間運走。（圖／翻攝自受害人臉書）

圖、文／CTWANT

美國獨立車廠推出的「雷神坦克」（Rezvani Tank），被封為「地表最悍公路霸主」，在車壇掀起一陣旋風。今年2月，有媒體報導「Rezvani Taiwan 雷神台灣總代理」將引進台灣第1輛雷神坦克，該代理商是有房仲背景的小韓（32歲）、以及合夥人謝男，雖然雷神坦克確實在2月抵台，但卻在6月下旬突然無預警歇業，該輛雷神坦克並涉及「一車多賣」，疑淪為專騙富豪的詐金工具！

台中市七期黃金地段市政路的1處豪車展示間前，6月22日一輛消光黑的雷神坦克緩緩被運上拖車。本刊調查，這輛市價高達1千7百萬元的雷神坦克，至少涉及5起「一車多賣」的詐欺疑雲，如今下落不明。

「Rezvani Taiwan 雷神台灣總代理」負責人小韓以房仲起家，自稱財務自由，喜愛超跑的他，不時出國參加車展，拍照PO網炫耀。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲「Rezvani Taiwan 雷神台灣總代理」負責人小韓以房仲起家，自稱財務自由，喜愛超跑的他，不時出國參加車展，拍照PO網炫耀。（圖／翻攝自當事人臉書）

喜好名車的玩家都知道「雷神坦克」，2014年間，美籍伊朗裔的弗里斯雷茲瓦尼（Ferris Rezvani）在美國加州成立獨立車廠「Rezvani Automotive」，以美國Ｆ－４幽靈戰鬥機為靈感，鎖定層峰人士設計出一系列「融合軍事與奢華」的車款，並於2017年正式發表首款名為「雷神坦克」的SUV（Sport Utility Vehicle，運動型多用途車），品牌瞬間聲名大噪。

外型粗獷酷炫、內裝豪奢迷幻的雷神坦克，被形容「地表最悍公路霸主」、「末日世界用車」和「城市戰術車輛」，除了搭載被封為「飆速惡魔」的Challenger SRT Demon 進階引擎，擁有1千匹馬力和120.3公斤米扭力，買家還可以客製化選配「軍用規格」，裝置防彈裝甲及玻璃、防爆輪胎、紅外線夜視設備、電磁脈衝防護等「總統級維安系統」。 

投訴人A先生指控，小韓和謝男靠著這輛頂級「末日世界用車」聯手設計騙局，2人透過「阿布達比國際股份有限公司」，不知怎麼取得原廠的台灣代理權，並分配到1輛雷神坦克展示車；今年2月間該車運抵台灣時，小韓還請攝影師拍照並發表「開箱文」，畫面中可看到謝男在場見證。

關於遭指控吸金詐騙一事，本刊記者致電求證小韓但手機未開機，小韓開設的房仲公司1名自稱小韓助理的陳男表示，小韓不在，會幫忙傳達聯繫。陳男也代小韓澄清，表示一切都是另名合夥人謝男在亂搞，將透過法律途徑討公道，其他不願多說。截至截稿前，仍未接獲小韓回電。

延伸閱讀
坦克級詐騙2／當初說全台唯一！富豪分享雷神坦克騙局　驚覺「大家都有訂車」
北緯23.5度的注目　高山上的珍珠
女粉絲整成范冰冰！被酸「頂替范爺走下坡路」　28字正面回擊

ET快訊
誰可以打BNT？　她揭疫苗排序亂象「這族群」不斷被插隊
點名這3類人「選莫德納絕對合理」　台大醫揭和AZ對決關鍵
莫德納還有66%、AZ剩6%沒施打！專家點名這縣市：等過期還
阿中喊「BNT留給學生」　前台大醫2點原因反對：全世界沒人這
雞排妹深夜揪出爆料人！　完整交代三角戀：我因鬧劇被攻擊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中醉男刺殺同事！持刀對峙警狂吼「救命」⋯清醒喊：被下符咒　

4000人LINE群「照護管家」號稱：可預約疫苗殘劑！至少700人受騙

晶華酒店「小髒鞋」專櫃3個月遭竊2百萬商品　離職員工幹的

快訊／金門新塘垃圾場火警「深層燃燒」！濃烈惡臭狂飄　警消灌救中

台中富豪新八卦！　全台唯一「1700萬雷神坦克」爆一車多賣

快訊／台中命案！男子酒後刺殺同事濺血　持刀跟警對峙

人妻偷吃人夫　狂愛41回車震漁光島！自嘲「第1次當小三小王」

骨董商爆少校媳婦搞舊愛！　全都說事實仍「加重誹謗」起訴

千萬麥拉倫夜跑北宜「第一次入彎」就自撞　車頭糗卡護欄

下衣失蹤女大生居檢算錯日期！提早一天回校　慘吞20萬罰單

高中男飆唱聲樂夜后「神級高音」 努力成真！10年後進倫敦歌劇院

雞排妹被保時捷男叫老婆「不想被認為是小三」　「發文是幫她」：現任是A女單方面說詞！

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

NanaQ回應「封鎖網友、用塑膠袋」　強調問心無愧：相信的就相信！

轎車「違規左轉」誤入迴轉車道　騎士按喇叭提醒慘遭直直撞下去

全球智商均值排名北韓略勝台灣　新加坡奪第一！網驚：亞洲都學霸

24歲少年董！5千元滾出2億身價 研發防疫產品...全因「媽祖託夢」

那對夫妻Nico二胎瞞3個月：怕不穩定..　媽摀嘴淚崩..隔螢幕恭喜女兒「媽媽抱」！

18至49歲「4成人只選莫德納」！陳時中：要等就讓想打的人先打

撞擊畫面曝！台64砂石車連撞9車小貨車變形...駕駛受困2hrs慘死.mp4

台中醉男刺殺同事！持刀對峙警狂吼「救命」⋯清醒喊：被下符咒　

4000人LINE群「照護管家」號稱：可預約疫苗殘劑！至少700人受騙

晶華酒店「小髒鞋」專櫃3個月遭竊2百萬商品　離職員工幹的

快訊／金門新塘垃圾場火警「深層燃燒」！濃烈惡臭狂飄　警消灌救中

台中富豪新八卦！　全台唯一「1700萬雷神坦克」爆一車多賣

快訊／台中命案！男子酒後刺殺同事濺血　持刀跟警對峙

人妻偷吃人夫　狂愛41回車震漁光島！自嘲「第1次當小三小王」

骨董商爆少校媳婦搞舊愛！　全都說事實仍「加重誹謗」起訴

千萬麥拉倫夜跑北宜「第一次入彎」就自撞　車頭糗卡護欄

下衣失蹤女大生居檢算錯日期！提早一天回校　慘吞20萬罰單

女生耍心機必備！「髮香噴霧」打造若隱若現香氣，約會超加分

國民黨500萬BNT遭陳時中打槍　江啟臣：台灣第二劑接種率0.36%

台中醉男刺殺同事！持刀對峙警狂吼「救命」⋯清醒喊：被下符咒　

雲南今增5本土確診　公安曝61人「變造核酸檢測報告」

江啟臣揪4縣市買BNT　疫苗存量率曝光！台東喊卡不跟進

台灣大谷翔平熱潮 臉書流量飆高　大聯盟注意到了

才剛摘下口罩規定急轉彎！　美女主播吳宇舒道歉：又看不見表情了

謝龍介提議發5000消費券　政院：還不是討論振興的時候

東奧創下2個史上首次！　日本人口中的「五輪」是這個意思

快訊／日本捐贈97萬劑AZ疫苗下午抵台　陳時中13:30提前召開記者會

小屁貓看見掃地機器人嗨翻狂奔　「不讓工作」跳上機台當逗貓棒！

社會熱門新聞

慢跑男遭雷擊亡　警懷疑「戴藍芽耳機」惹禍

人妻偷吃人夫車震漁光島！自嘲第1次當小三小王

下衣失蹤女大生居檢算錯日期！吞20萬罰單

彰化嬤打莫德納2天後斷氣　家屬要指揮中心提醒這件事

確診者砍3女護理師！開庭自稱無罪　律師爆：他看到鬼

即／總統府前發言人丁允恭酒駕肇事　機車騎士送醫

台中富豪新八卦！　1700萬名車「雷神坦克」一車多賣

富商買幽靈車位+預售屋　遭騙千萬

千萬麥拉倫夜跑北宜　尷尬！第一次入彎就自撞

快訊／桃園父子起口角 老爸負氣跳池塘不治

公公爆料少校媳偷吃！全說事實仍加重誹謗起訴

苗栗跑男疑被雷劈慘狀曝　腳炸爛

雲林微解封首日傳砍人　1人遭砍傷送醫

館長直播訴苦　又因「這5字」挨告

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

香港網美「極限自拍」摔5m瀑布慘死

學霸進台大醫被電慘！他讀到崩潰掛門診

打莫德納5天曾打止痛針！　71歲婦腦出血送醫

復必泰損台　王世堅：行政院閉嘴

每招都超神！iPhone十大隱藏功能

一坨方正扁平貓黏路中！路人嚇哭

外送員遇詭！依備註7樓送餐　客人驚：快下來

5000元消費券要來了？　行政院首鬆口回應

24歲當上劉在錫經紀人　他感傷卸任：過去6年盡力了

汽旅開房後　護身佛牌竟斷2截

保時捷男被起底！　從事桌遊業、LV掃貨不手軟

颱風微解封最快生成時間曝　今起午後防劇烈天氣

A女還她清白！　鄭家純硬起來告酸民

大雨彈炸3天更猛擴大　下周恐有颱風

陽明明天即使漲停也未及增資價　傳券商爭取延期碰壁　

更多

最夯影音

更多
高中男飆唱聲樂夜后「神級高音」 努力成真！10年後進倫敦歌劇院

高中男飆唱聲樂夜后「神級高音」 努力成真！10年後進倫敦歌劇院
雞排妹被保時捷男叫老婆「不想被認為是小三」　「發文是幫她」：現任是A女單方面說詞！

雞排妹被保時捷男叫老婆「不想被認為是小三」　「發文是幫她」：現任是A女單方面說詞！

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

NanaQ回應「封鎖網友、用塑膠袋」　強調問心無愧：相信的就相信！

NanaQ回應「封鎖網友、用塑膠袋」　強調問心無愧：相信的就相信！

轎車「違規左轉」誤入迴轉車道　騎士按喇叭提醒慘遭直直撞下去

轎車「違規左轉」誤入迴轉車道　騎士按喇叭提醒慘遭直直撞下去

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面