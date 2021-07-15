「復必泰」損台灣國格？　王世堅一反問超酸：希望行政院閉嘴

▲台北市議員王世堅在節目中表示，上海復星有投資BNT研發，為何不能讓別人把名字列上去。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙蔡州／綜合報導

鴻海（永齡基金會）、台積電與上海復星簽約，購買1000萬劑BNT疫苗，最近有媒體報導指出，蔡政府為拿掉「復必泰」三字，拖延到了疫苗到貨時間。對此，民進黨籍台北市議員王世堅表示，上海復星有投資BNT研發，為何不能讓別人把名字列上去，更要求行政院閉嘴，不要再講厚臉皮的話，傷害台灣人了。

王世堅在12日播出的政論節目《這！不是新聞》中，談論到政府購買BNT疫苗的問題，表示疫苗價格買貴，被別人當成「盤子」，一時誤判就算了，陳時中比較無辜，「倒是今天有一名發言人（羅秉成），我覺得講話就很過分，（記者問）是不是政府有卡關，他還說這個卡通」。

王世堅說，政府有兩種，一種是會做事政府，一種是笨蛋政府，甚至直接點出「一種是總統府，另一種是行政院」。他說，會做事的政府，會把「複雜的事情，簡單化」，這一次購買疫苗問題，總統府就跳出來說3大原則，「原廠製造、原廠標籤、直送台灣……」、「把事情簡單化，然後事情就很清楚了」。

至於不會做事的政府，就是行政院把簡單的事情複雜化，「如果照今天的結論，早在去年底，就應該讓林全，照現在的模式（買）進來了，那時候也是台積電、郭台銘現在買的價格，也包含冷鏈，這樣子也不會有6、7月以來的紛爭，國人也不用擔心的要命」。

王世堅甚至拿出了，當初新加坡買BNT疫苗的照片，強調盒子上面印的COMIRNATY就是復必泰，下方的Fosun Pharmaceutical就是上海復星，「我們要求，不要『復必泰』三個字，這是新加坡進口的BNT疫苗，新加坡不是獨立國家嗎，這有污辱他的國格嗎？」

王世堅直言，當初BNT疫苗在研發時，上海復星看好並且去投資，所以在全世界都缺疫苗時，上海復星有他的額度，「現在連這藥名『復必泰』都沒了，直接就Fosun，唉他（上海復星）參與投資，不能讓他的英文名字列上去嗎」、「讓人民評評道理，這樣會有損害到我們台灣的國格嗎，所以我希望行政院閉嘴，不要再講那些厚臉皮的話，傷害我們台灣人民」。

針對拿掉「復必泰」三字，拖延到了疫苗到貨時間。指揮官陳時中回應，貼標籤是整個疫苗製造過程中最不花時間的事情，任何一個標籤都不會影響到疫苗製造跟進貨，何時進貨會持續跟相關捐贈、原廠以及簽約單位盡速協商之，希望能越快越好。

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