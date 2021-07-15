暴民搶劫後縱火…母親被迫「2樓拋出嬰兒」　南非暴動增至72死

▲南非德班一處貨品倉庫遭搶劫，貨櫃車上的物品也被洗劫。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

南非暴亂事態持續擴大，在全國多個城市都出現搶劫、縱火等暴力事件。其中在海港大城德班（Durban），媒體捕捉到暴徒洗劫商店後大肆縱火，一名母親被迫將襁褓中嬰兒從2樓拋出去以求保命。截至14日南非暴動造成的死亡人數已增加至72人。

根據英國廣播公司（BBC）報導，南非多地13日發生暴動，多處商店和購物中心遭洗劫和縱火，並且爆發激烈警民衝突。當天下午在夸祖魯-納塔爾省（KwaZulu-Natal）濱海大城德班的市中心商業區，有暴徒闖入一處公寓一樓的商店搶劫並縱火，結果火勢順著樓道向上蔓延，路人見狀急忙找來梯子幫助住戶逃生。

其中一名母親情急之下將嬰兒從2樓拋出，所幸被前來幫忙的民眾接住。這位母親隨後也順利逃出大樓，並且與孩子團圓。BBC報導稱，該名母親因為情緒過於激動，甚至久久無法言語。大約20分鐘之後，消防部門趕來現場，並將火勢撲滅。

除此之外，在豪登省（Gauteng）大城約翰尼斯堡（Johannesburg）近郊的索韋托（Soweto），前一天也發生暴民洗劫購物中心事件，並且引發人踩人慘劇，導致至少10人死亡。自從騷亂開始以來，南非政府已經派出軍隊協助警方維持秩序，但成效有限。根據南非警方的說法，目前已經確認12人涉嫌鼓動群眾騷亂，並有1234人被捕。

在騷亂最嚴重的夸祖魯-納塔爾省和豪登省，許多主要城鎮頻繁發生縱火、搶劫事件，大型企業和倉庫均成為暴徒洗劫的目標，高速公路交通也中斷。南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）形容，這是南非自1990年代結束種族隔離制度以來最嚴重的暴力事件。

造成這場動亂的主要導火線，是因為遭控貪腐的南非前總統祖馬（Jacob Zuma）拒絕配合調查，結果被依判藐視法庭判15個月監禁，於7日主動向警方報到入獄。不過，祖馬的支持者認為祖馬是「政治英雄」，上街示威要求釋放祖馬，最終演變為動亂。

除此之外，南非社會長期處於低收入和高失業率狀態，目前南非整體失業率已經達到32.6％，年輕人失業率甚至高達46.3％，民眾不滿情緒達到臨界點，也被認為是造成此次動亂一發不可收拾的原因之一。因此，這場騷亂最主要發生在祖馬的家鄉夸祖魯-納塔爾省，以及全國經濟中心豪登省。

彭博社引述南非商業領袖組織執行長馬武索（Busisiwe Mavuso）的說法，至12日下午南非就已經有200多個購物中心遭到暴民洗劫，其中在索韋托，更有多個商場完全被「洗劫一空」，賣場內ATM完全遭破壞，所有餐館和時裝店全都被砸毀。

▼德班一處貨品倉庫被縱火搶劫，車輛將附近道路擠到水洩不通。（圖／路透）



馬武索說，當地軍警一共逮捕了800多人，但執法人數仍遠遠不夠。令據南非媒體報導，在夸祖魯-納塔爾省，甚至連農場裡的牲畜都被偷走，值勤中的救護車也被攻擊，在德班甚至還有血庫遭搶劫。據稱，部分居民已經自發組成「保衛隊」，保護自己的社區和產業不被暴民攻擊。

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